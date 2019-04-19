屹立在法國巴黎市中心的巴黎聖母院是世界古蹟，成功經歷了八百多年的風霜雨打，但卻敵不過一場無名火，在短短數小時內這座舉世聞名的聖殿，頓時變成頽垣敗瓦，舉世震驚。

巴黎聖母院情繫世界，這座涵蓋了歷史、宗教、建築、文化、藝術與旅遊於一身的教堂從此不再，即使再重建也不會是原來雨果筆下《鐘樓駝俠》中，天生駝背、相貌醜陋的主角在神秘又古老的教堂間跳盪的巴黎聖母院。

古物古蹟自有它的價值，但世人要保存這些無價不動產時，總要出盡法寶與一大筆財富，才能令其完整無缺世代相傳；大家在感謝先賢賜預瑰寶的同時，也要思考如何去保護歷史文物財產，減少損耗，預防天災人禍的危害，或者多利用文物生財，自給自足，減輕後人支付修補美化的負擔。

越是有歷史價值的文物就越吸引遊人觀賞，而損壞程度就更趨嚴重。古物古蹟修護工程非比尋常，絕對專業講究耗巨資。與法國大部份古建築都不設門券同出一轍，法國巴黎聖母院是大開中門分文不收的藝術寶庫；維修由政府文化部管，在面臨龐大保存文物經費開支時，法國政府也顯得拮据。在總統號召全國捐款重修聖母院及愛國情懷驅使下，法國人都大解善囊，團結起來。

日後大家外出旅行參觀歷史文化藝術之地時，別再吝惜計較參觀收費，觀賞時也祗能眼看手勿動。保護公開的古蹟文物是群體工作，大家互相合作才能將歷史見證繼續流傳後世。