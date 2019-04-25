斯里蘭卡連環爆炸 359死近60人遭當局拘押

（本報訊）斯里蘭卡(Sri Lanka)4月20日發生連環爆炸案，最新數據為390人喪生、500多人受傷。爆炸案集中發生在高檔旅館和當時正舉行復活節儀式的教堂。斯里蘭卡就在印度的正下方，像一滴水滴垂掛在印度半島的南方，與印度雖有間距，關係卻永不分離。

目前斯里蘭卡當局指恐攻是由在地伊斯蘭極端團體國家一神教團（National Thowheeth Jama’ath, NTJ）發動，但幕後疑有境外恐怖組織協助。伊斯蘭國（IS）激進團體23日聲稱7起連環攻擊案是他們所犯。又有人指說是可倫坡一名香料富商的兩個兒子，就是造成三座教堂以及三家豪華酒店爆炸案的炸彈客。但目前尚未有證據證實他們的說法。這場連環爆炸案更是斯里蘭卡10年前結束「坦米爾」（Tamil）暴動以來，最慘重的暴力事件。

自事件發生以來， 已有近60人遭當局拘押。3 座位於可倫坡北方Negombo、東部城鎮Batticaloa和首都可倫坡Kochchikade區的教堂遭殃；可倫坡Shangri-La、Kingsbury和Cinnamon Grand 3家知名飯店也遇襲。

當局表示，絕大多數的受害者都是斯里蘭卡民眾，其中包含當時正參加復活節禮拜的基督教友。斯國外交部估計有36名外籍人士喪生，但仍有許多在太平間的遺體身分尚待釐清。

據斯國外交部和媒體統計，目前掌握到的外籍罹難者包含至少5名英國人（其中2名同時擁有美國籍）、3名丹麥人、1名葡萄牙人、3名印度人、2名土耳其工程師，以及1名荷蘭人。3名丹麥人是育有4名子女的丹麥首富Anders Holch Povlsen在此度假時遭到痛失3名孩子的災難。此外，斯里蘭卡警方也在21日表示，他們在可倫坡一處公車站發現87根炸彈雷管，也就是炸彈的引爆器。各國領導人紛紛對斯里蘭卡這起血腥連環爆炸案表達震驚與哀悼。包括巴黎艾菲爾鐵塔等許多國際知名地標，透過熄燈悼念斯國罹難者。這場連環爆炸案是斯里蘭卡2009年結束內戰以來，最慘重的一次恐攻。