議會擬徵雙倍地產稅 為公共圖書館融資

（本報訊）日前，西雅圖市議會成員一致同意市長杜爾肯（Jenny Durkan）的徵稅提議， 擬徵收2.19億美元地產稅，支持西雅圖公共圖書館建設，實現「全民圖書館」（Libraries for All）的目標。為時7年的新地產稅方案將取代即將過期的徵稅計劃，目前徵稅額為1.23億美元。

在讚美議員同意徵稅方案的同時，杜爾肯表示：「我留意到在西雅圖可負擔性是一個巨大挑戰。」但同時，她認為發展公共圖書館項目十分必要，延長圖書館營運時間、免除遲還書罰款、增加數碼資源及建築改造都是眼下必須要做的事。

杜爾肯曾在2017年參選時表示，自己當選後將提供更好的城市基礎服務，並明顯暗示過自己在提升地產稅的時候會「顯示出仁慈」。但在2018年徵稅時，她支持並通過了6.19億的家庭及教育稅收，此項稅收高出其取代的兩項稅收總和的兩倍還多。這項稅收將西雅圖平均地產稅賬單從$136提升至$248。

此次稅收變動被市長稱為「小變動」。杜爾肯在湖城（Lake City）揭幕儀式上表示：「我們認為這項額外的投資十分重要，我們將因很小的投入而獲得巨大收穫。」市議會也以8-0的投票結果一致同意市長提議。目前此項徵稅計劃已被列入8月份選票當中，選民將對此進行投票表決。

此外，杜爾肯並不是唯一一位將稅收項目總額翻倍的當地官員。金郡議會上週在表決中通過了為期6年、價值8.1億美元的公園稅收計劃，此項稅收較即將到期的稅收計劃，徵稅額也幾乎翻倍，目前此項稅收僅為4.2億美元。而新稅收方案也已被列入今年8月的選票等待民眾表決。

本地選民對於地方政府徵稅方面向來較為慷慨，但稅收項目日漸繁雜，金額更是成倍增長，不知本地中產階級是否有能力支撐到底。