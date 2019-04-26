2016年10月蒲美蓬（Bhumibol Adulyadej）駕崩後不久，瓦吉拉隆功登基即位，但因正值蒲美蓬悼喪期，瓦吉拉隆功正式加冕延後。1952年7月28日生於曼谷的泰王皇宮中，為時任國王蒲美蓬與詩麗吉王后唯一的男性子嗣，在四個孩子中排行第二。上有姐姐下有兩妹妹。賜給他泰文名字主要意思為「擁有雷霆威力之人」。

加冕典禮

泰國王室於2019年1月1日宣佈，精心規劃的泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）加冕典禮將在5月4至6日舉行。這距離備受尊崇的前泰王、瓦吉拉隆功的父親蒲美蓬逝世，已有將近2年半的時間。泰國王室宮務處（Royal Household Bureau）透過電視發表聲明說：「國王陛下認為，適合在這個時間，依照王室傳統舉行加冕典禮，為國家和王國帶來好運，並讓滿懷希望的人民一同慶祝。」

加冕典禮連續三天，5月4日舉行的「加冕儀式」，由王室、樞密院和內閣成員參加。5月5日將舉行「授予王室頭銜」儀式，5月6日現年66歲的泰王瓦吉拉隆功則將接見民眾和外交官。

加冕典禮前的大事

◎發行新版泰銖紙鈔

泰國銀行於2018年3月8日，公開以新任泰王瑪哈·瓦吉拉隆功為肖像的新版泰銖紙鈔。面值20、50和100泰銖的紙鈔會在4月6日發行，而面值500和1000泰銖的紙鈔會在拉瑪十世的生日7月28日發行。而舊版以已故泰王美蓬為肖像的紙鈔仍然可以流通。

◎取消潑水節活動

泰國將在13至15日慶祝傳統新年（Songkran），其中一個習俗就是民眾相互潑水，以期除舊佈新，考山路一帶商家在節慶期間通常會免費發放各式水槍和提供水源，方便眾人同歡。

不過，由於考山路商圈就位於泰王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）加冕典禮準備工作的中心位置，為避免現場混亂，考山路商圈今年的潑水節活動已經取消。

瑪哈．瓦吉拉隆功簡介

●學歷：

瓦吉拉隆功王儲從小就對軍事表現出濃厚興趣。在4歲時，蒲美蓬國王安排他入學讀書寫字。1962年，10歲的王子在參觀曼谷皇家空軍博物館後，產生了當飛行員的念頭。1964年1月，他成為一名空軍軍校學員。1965年11月，普密蓬國王在吉拉達王宮同時授予他空軍、陸軍和海軍少尉的軍銜。

普密蓬國王對王子寄予厚望，決定送他到國外讀書。瓦吉拉隆功的青少年時期大多在英國和澳大利亞的中學學習。1972年，轉入澳大利亞堪培拉以紀律嚴明著稱的鄧特隆皇家軍事學院學習。讀於澳大利亞新南威爾士大學和泰國素可泰塔瑪提叻遠程教育大學，並獲得文學學士學位。

●婚姻與家庭：

◎1977年1月3日瓦吉拉隆功和蒙鑾宋詩哇麗於英國倫敦結婚，這段婚姻結束於1980年代並生有一女。

◎ 瓦吉拉隆功和余娃希達在外同居15年，並生有4子一女，1994年結婚，1996年離婚。王儲指摘對方不忠，下令母子離開泰國，但幼女則獲得留在泰國。他們先到英國，最近則在美國生活。4位王子目前已年至而立，他們於2011年發表公開電郵說：「我們每天都希望返回泰國，15年來我們從未踏足國土，使我們十分掛念。」信上又稱他們是遭父親放逐，每年寫信給王室但都石沉大海。

◎瓦吉拉隆功和西拉米2001年2月10日結婚，她2005年4月29日生下一個男孩。兩人於2014年底離婚，蒙西拉米被罷為庶人。