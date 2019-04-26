華州長期護理福利誰可望

華盛頓州英斯利州長即將簽署為州民提供長期護理保險法，倘若能惠及全華州人民，當然是美事一桩。可惜美國醫療制度一直令人不存以厚望。事實再次證明是對的。

當翻閱這項州政府的長期護理福利法詳情時，不難發現並不是人人有份，而且是會有很多人落空的；其次是不能即時生效，即使符合受用資格享受福利也得熬上好幾年，大家先要保佑身體健康，捱到二Ｏ二五年才可以領取。

還有最低限度大家要付了十年的工作稅金或繳付醫療保金才能入圍。很多行將退休的長者們絕對無望；大家祗能實際一點將這份福利留給下一代，長者們還是靠自己吧。

雖說華州會是美國第一個提供這種長期護理醫保惠民福利的州，但倒不如說華州是實驗白老鼠。在美國除了一貧一富這兩個極端階層外，中間的夾心階層能得到的免費醫療福利基本是零。即使僱主提供醫保，但也不是每一個僱主都給僱員予完善的保障，大機構也紛紛削減醫保福利， 皆因醫療保金實在貴， 受益者永遠是保險公司而不是受保者。很多情況下有醫保其實與無醫保分別不大，因為大家先要處理高昂的自付額與共同承擔額，實況很苦。面對天文數字的醫藥費，很多病患也不知如何是好。

華州為市民提供的長期護理保險是從僱員工資內扣保金，這是否意味著又再次給予保險機構另一個謀取福利的機會，到頭來小市民賠了夫人又折兵，自己獲益無幾。