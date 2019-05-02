名校招生舞弊案 華裔女孩支付120萬買進耶魯

（本報訊）據26日綜合報導，全美多家名牌高校發生的招生舞弊案引發各界關注。有報導稱在多個行賄家庭中，來自中國的兩個家庭行賄金額最高。其中一家庭據傳向名校入學詐騙案主犯威廉•辛格（William Singer）支付了數百萬美元。

據《華爾街日報》報導，一個中國家庭據稱向辛格支付了650萬美元。另一個家庭，在法庭文件中稱為「耶魯申請人1」，支付120萬美元買進耶魯大學的學生名叫郭雪莉（音譯 Sherry Guo），來自中國。法庭文件顯示，這個中國家庭向辛格支付了120萬美元。據郭雪莉的律師證實，21歲的郭雪莉之前從中國搬到南加州上高中。

辛格此前已經對包括洗錢、詐騙及妨礙司法公正等多項指控認罪，他在交保50萬元後獲釋。

報導稱，在所有被曝光行賄的家庭中，這些來自中國家庭「特別引人注意」，因為他們支付的款項遠遠超過目前在該醜聞中面臨刑事指控的其他33名父母。檢察官說，該案中，許多父母為子女非法入讀名校支付了25萬至40萬元，包括確保考試成績和賄賂教練，讓他們的孩子被指定為運動員從而進入名校。

郭雪莉的律師斯波塔斯（James Spertus）說，「郭女士曾希望去哥倫比亞大學或牛津大學就讀」，但辛格對郭雪莉說「她將去耶魯大學」。據斯波塔斯介紹，郭雪莉大約五年前抵達加州學習英語。她曾就讀於洛杉磯南部加州聖胡安卡皮斯特拉諾的天主教高中。

媒體還報導，斯波塔斯稱郭女士「對如何申請美國大學感到陌生」。「辛格對她的指導似乎並不像指導那些在美國長大的學生一樣，可以讓他們自由地選擇更多學校」，斯塔波斯說。

據斯波塔斯和法庭文件顯示，郭雪莉於去年秋季進入耶魯大學就讀。不過，郭雪莉目前已經不在耶魯大學的學生名單中。

斯波塔斯稱，郭雪莉的家庭是通過他們在洛杉磯的一位財務顧問介紹認識辛格的。

目前無論是檢方還是媒體，均未披露支付650萬美元家庭的具體信息。