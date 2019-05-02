天降橫禍！吊臂墜落 致4死4傷 一華裔女學生身亡

（本報訊）4月27日，正在施工中的南聯合湖（South Lake Union）谷歌新樓發生意外。工地一吊臂在風中搖擺最終墜落，造成操控吊車的兩名鋼鐵工人喪生。同時，由於吊臂砸中當時路面上行駛的6輛私家車，導致另外兩名民眾死亡，4人受傷。

目前當局正在對與該工程相關的4家公司進行調查，接受調查的公司分別為： GLY、Northwest Tower Crane Service Inc、Omega Riggingand Machinery Moving Inc及 Morrow Equipment Co. LLC，但詳細調查工作可能需要持續數月。

4名傷者其中一人在現場接受治療後離去，一名年輕媽媽和4個月大的幼女送醫治療後已出院，另一名男性傷者傷情穩定，即將出院。

金郡法醫辦公室日前已公佈4名遇難者的身份信息：兩名鋼鐵工人分別為現年33歲的Travis Corbet及31歲的 Andrew Yoder。Corbet曾在海軍陸戰隊服役5年，退役後成為鋼鐵工人，他於去年夏天與相戀7年的未婚妻完婚，並計劃今夏開啟蜜月之旅。

另外兩名在車內被吊臂砸中的死者分別是19歲的華裔大一女學生Sarah Wong，來自南加州，目前就讀於西雅圖太平洋大學（Seattle Pacific University），計劃攻讀護理專業；另外一名死者為71歲的Alan Justad，Justad生前為市府長期僱員，並稱擔任計劃及發展部副廳長。屍檢部門認定4名遇難者死因為遭受多處鈍物砸傷致死，死亡性質為意外死亡。