西雅圖警局擬加強7社區警力巡邏 減少犯罪及民眾恐慌

（本報訊）自本月9日起，西雅圖警局將執法重點放在本地7個鄰里社區，希望在至少1個月內增派警力，加強多地巡邏，減少社區犯罪及周邊民眾對於犯罪行為的恐慌。

在夏季到來之前，西雅圖警局希望用1個月的時間對7個社區內治安進行調整。同時，市府其他部門也將通力配合，重點進行7個鄰里間的其他設施維護保養，並繼續提供擴展服務。

西雅圖市長杜爾肯（Jenny Durkan）及西雅圖警局局長貝斯特（Carmen Best）表示，此次夏季到來之前的加強執法工作選定7個社區，分別為：西雅圖市中心，近第三大道及派恩街（Pine Street）地區；先鋒廣場（Pioneer Square）、Sodo、喬治鎮（Georgetown）、南公園（South Park）、弗萊蒙特（Fremont）和巴拉德（Ballard）。屆時當地民眾將看到更多警力部署及巡邏人員。

市府及警局方面表示，此次選出的7個鄰里均由數據分析得出結果。目的不僅僅是為了讓社區更加安全，還可與社區合作，讓鄰里間更加乾淨整潔富有生機。

此項計劃提出後，自然引來市府議員提出的一些質疑。議會公共安全主席M Lorena Gonzalez書面提出一系列問題上交市長辦公室，希望獲得具體答復。第6區議員Mike O’Brien表示這項計劃的相關費用尚未明確，細節方面尚待推敲。

面對質疑，市長表示，自己不但觀察數據，還曾親自去往被選中增加警力的7大社區，當地商戶對於財產犯罪十分擔憂，部分地區雖然整體犯罪率下降，但低級犯罪頻率卻驟升。

由於華埠國際區一直以來治安也備受居民擔憂，但卻未被列入增加警力範圍，市長辦公室在接受本報採訪時表示，7個社區將循環轉換，華埠國際區或將在未來也迎來更加密集的警力部署。