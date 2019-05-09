MAX機型警報功能存缺陷 波音首度承認2017年已知情

（本報訊）在印尼獅航（Lion Air）及埃塞俄比亞航空（Ethiopian Airlines）兩架飛機相繼失事，造成300餘人喪生後，本月5日，波音公司（Boeing）終於首度發佈聲明，承認公司早在2017年就發現737-MAX系列飛機上的警報功能存在問題，相關客機無法啟用一項標準的警報功能，而公司在一年多之後才將該信息告知美國航空管理局。

波音在聲明中稱，在當年新客機「開始交付的數月內」，工程師們便發現客機的「迎角不一致警示燈」無法被正常啟動。 「迎角不一致警示燈」按設計要求應是「標準、獨立配置」，但波音的軟件把警示燈與「迎角指示器」捆綁，而後者在737-NG和737-MAX系列客機上都只是「選裝配置」。

僅當航空公司選擇「迎角指示器」時，軟件才會激活「迎角不一致警報」。

根據設計，當飛機兩個迎角傳感器的數據不一致時會向飛行員發出警告，提醒飛行員注意該機型飛行數據不匹配的情況。華爾街日報報導稱，波音禁用的這一關鍵警報功能，使得飛行員無法得知737-MAX客機的兩個相應傳感器提供相矛盾數據的故障。

而此前媒體報導稱，將錯誤的攻角數據輸入一個名為MCAS的系統（該系統再度將飛機機頭壓低）是導致兩起飛機墜毀事件的共同因素。

公司在聲明中表示，當時該公司依靠標準的內部程序，並由工程師和管理人員進行了內部審查，確定該問題沒有「對飛機安全和運營造成負面影響」。波音稱，高層領導直到2018年10月29日獅航墜機事件後才了解到這個問題。而這一信息在獅航墜機事件後，才與美國聯邦航空局中層官員進行分享。

美國聯邦航空管理局一名官員週日對路透社表示，波音等了13個月才在2018年11月將這一情況通知該機構。美國聯邦航空局發言人說，該機構中層官員分析了2018年11月至今年2月無法操作的警報的問題，得出的結論是不需要採取緊急行動。

獅航空難發生後，波音公司也並沒有告訴各航空公司有關這一問題的細節。在今年3月埃航空難發生六週之後，波音公司才開始披露軟件缺陷。在此期間，甚至美國航空管理局的代理局長對此都不知情。

美國國家運輸安全委員會（NTSB）表示，目前已派遣一支調查小組對事故飛機進行調查。波音公司隨後在其官網發布聲明稱，將提供必要的技術援助協助調查。