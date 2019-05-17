當前中美貿易戰已經進入雙輸局面。大家在猜局勢應該還會糟糕到哪一個份上的同時，中美貿易戰再不是中美兩國的問題，這火球正在燃燒邁向全球。

川普既然決定向中國實施新一輪關稅，卻隨後補上一句，以警告口吻要求中國不要進行報復，美國首當其衝受貿易戰衝擊的農業部也公開請中國不要進行報復。明知無效用還要多此一舉，想這是嫌挑釁不夠再補一刀才是川普的真正用意。

全球大小各國的外交與貿易關係，一直以來都是建立在你好我好，禮尚往來，以眼還眼， 互相制衝，盡量在灰色地帶中抹去很多尷尬。不過川普卻是將尷尬擴大的一把手。這也難怪他能隨性胡言，因為他以最高領導人的身份行使權力，但卻由美國人民來幫他承擔他的亂語的苦果。

川普可能是一個很成功的企業家，但卻絕對不是一個面面俱圓的政治家。部份美國人喜歡他的語不驚人死不休風格，這確實會令沉迷於當世界警察的美國人相信他會將美國強大起來，但強大不能光靠嘴吧說。長此以往，國際盟友都不想與川普靠近，結果在他執政下將會自畫圈地，將美國邊緣化孤立起來。就一如現在他自困在白宮內過著發短訊統領的日子一樣。

由於國際間對中美貿易戰早已從隔岸觀火並且做好兩手準備，遠離這個漩渦。受害者主要是美國人民與小商戶老百姓，生活成本增加但祗有無耐地面對百上加斤的日子。