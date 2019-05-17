西雅圖兒童醫院最新研究 小孩長胖與鄰里地域相關

（ 本報訊）西雅圖兒童醫院日前發佈一份最新有關兒童體重與肥胖的研究報告，指稱小孩居住的鄰里區原來對他們的飲食習慣、體重及活躍程度都有直接影響。家長們可要留意，日後要孩子的體態完美，可能要遷移到適合的鄰里區了。

負責主導今次研究的西雅圖兒童醫院研究中心首席調查員研究員Brian Saelens醫生表示，兒童居住在一個具備理想營養與活動的環境，主要是指該地域應該最低限度擁有一個高素質的公園，四週環境能提供很多步行條件，並且容易接觸健康食品及遠離垃圾食物的地點，這樣小孩要長過份肥胖的機會就會大大減少。倘若情況相反，又假如家旁滿佈快餐店或專門售買垃圾小吃的雜貨店，基於容易接觸方便購買，所以兒童容易有機會吃到那些不健康的食物；再加上附近基本上沒有任何康體設施，小孩減少了消耗多餘營養與熱能的機會，結果就容易長肥。

今次主要是持續跟進兩年前由Saelens醫生進行的第一個相同類型以鄰里區對肥胖兒童影響的研究，從第一次研究所得的資料再進一步觀察兒童體重增長與環境的關係。研究學者假設在良好環境下成長的兒童應該不會過份發胖。他們在西雅圖金郡地區及加州的聖地牙哥郡分別對超過六百名年齡由八至十三歲的小孩進行研究。結果發現在理想環境下成長的小孩事實上表現良好。Saelens醫生以兩年時間作為一個研究週期，總結了大約百分之四十至五十的小孩都不會成為大胖子。所以研究結論就是居住地區對孩子的體重是有影響。另外研究人員還發現在不理想環境下成長的小孩每日從食物吸收的熱量，總比在好環境成長的小孩多。

孩童過於肥胖目前正是全美國的嚴重健康問題之一，因為肥胖兒童容易患上糖尿病與心臟病。現時在二歲至十九歲的兒童與青少組合中，約有百分之十八點五，即約共是一千三百七十萬人是超肥胖的。倘若再不從小開始控制飲食與體重，對於未來美國人的健康及龐大的醫療費用，都會遺留下來無法估計的負面影響。假如發現環境與肥胖是相關，大家就可以著手改變環境，改善健康。