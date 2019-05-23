波音完成MAX機型系統升級測試 等待FAA審核 中國3大航空公司提出索賠

（本報訊）日前，波音公司（Boeing）表示，已完成對MAX機型的系統升級測試，目前正在等待美國航空管理局（FAA）審核。由於先前美國官員稱埃航（Ethiopian Airlines）墜機或因小鳥撞擊飛機，波音股價因此大漲。

對於系統升級，波音CEO穆倫伯格（Dennis Muilenburg）發佈聲明表示，升級後的MAX飛機擁有最新版的機動特性增強系統（MCAS），將成為有史以來最安全的機型之一。

另一方面，中國東方航空（China Eastern AIrlines）、國際航空（Air China）及南方航空（China Southern Airlines）表示，鑑於3月11日以來波音737-MAX停飛及已訂購的該機型飛機延遲交付造成經濟損失，三大公司已正式向波音公司提出索賠。

此次波音737MAX停飛給航空公司造成了較大損失，並且相關損失還在持續擴大中。三大航空公司相關負責人表示，目前公司波音737-MAX按照飛機維護要求進行封存。關於復飛的可能性方面，公司將密切關注中國民航局和波音公司發佈的相關工作進度，將首先確保該機型的安全性。

三大航空公司提出索賠要求的數額，目前還不得而知。航空公司方面表示將和波音將就此問題保持溝通。中國三大航空公司，國航、南方航空和東方航空總共有53架737-MAX。