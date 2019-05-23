美中貿易戰對美國家庭的影響

（本報訊）美中貿易戰下兩國互加關稅，美國消費者會承受最終成本，那麼這個成本會有多少呢？據媒體20日的報導以平時穿的運動鞋為例，算了一筆賬解析了關稅戰對美國家庭的影響。

隨著川普總統把從中國進口的商品關稅加到25%後，威脅會進一步擴大加徵關稅的範圍。美國鞋襪經銷商協會估計，高關稅下運動鞋的售價會從150美元增加到206美元。其他種類的鞋子售價也會有類似的升幅。

如果你要給孩子買雙新鞋，美國鞋襪經銷商協會估計新鞋子的售價會從10美元漲到15美元。而如果你的女兒要買一對新的籃球鞋，售價就會從130美元漲到179美元。你的太太想要買對新靴子當生日禮物。售價就會從190美元漲到249美元。受影響的貨物遠遠不只有鞋子。家用電器、牛肉、冷凍水果和蔬菜等都會受到影響。

美國服裝和鞋履協會估計，如果中美貿易摩擦進一步升級，以一個四人家庭為例，每年衣服、鞋子等相關產品的花費可能會增加約500美元。美國貿易顧問公司一個研究也估計，中美貿易摩擦令美國家庭每年的平均開支增加2300美元。

川普經常說，如果選擇在美國國內製造產品，或者把生產線移到越南、印尼等不受關稅影響的國家，就能避免關稅的影響。但美國服裝和鞋履協會首席執行官黑爾芬拜因(Rick Helfenbein)認為，那不是件容易的事。一些公司正著手把生產線轉到這些地方，但科技、工人的技術等卻不是那麼容易轉移的。

他透露，在美國出售的貨品中，72%的鞋子、84%配飾和41%服裝都是中國製造的。他說美國市場十分依賴中國，因為它找不到其他地方進口相應貨品。他說，關稅「將十分嚴重地」影響美國零售業。

波克還批評，川普的關稅措施，減少公司用做產品創新的資金。「公司大多在數個月前就已經制訂預算，中國的工廠現在已經開始在做冬季的產品，所以我們已經開始準備2020年冬季的預算。」「如果公司得花更多錢才能留在他們最大的市場，那麼他們花在產品創新、設計和科技的資金也會相應減少。」