週前剛到了本年度金郡選舉候選人申請入檔截止日期，總結今年又有六百零四名熱心為民服務的候選人參與競選不同席位。從這些參選數字可以反映了未來選情及在各選區中誰主浮沉。

美國政治舞台有時的確是像一場鬧劇，特別是自川普當選後，祗要參選者有自信，為自己找到競選門檻，就很容易踏入政治圈。即使選不上，也拿了經驗，豐富了自己的履歷。

要當民選代表，其實一點也不難，特別在一些較遠地區，地方選舉入門要求也不高，祗要動動腦筋，就可以一嚐整個美式民選過程，當上政治人物。這是民主政制公平漂亮的一面，但也是容易流於濫竽充數，選舉過程被無形控制，搖擺了選民投票動向，令結果爆大冷，更改了原有的政治架構及平衡，雖則是帶來新局面，但新未必一定見優勢，可能結果是令很多原有的措施變得更不侖不類。

今屆西雅圖市議會候選人名單將是聲勢浩大，五十六名候選人爭奪七個席位。每當閱覽一眾候選人資格及他們的政見時，不難發現有時是令人啼笑皆非，販賣大麻的商人，按摩治療師、廚子等也來摻和；美其名是來自不同階層有足夠代表能力，但來了一大堆亳無政治及管理經驗的候選人，可能連自己競選理念與責任也弄不清就先來報名碰運氣，希望能闖出名堂。

負責任的民選代表應該具備清晰政治理念及社會經驗，絕不是拿選民選票為自己無本生利，濫用了自由民主的選舉制度。