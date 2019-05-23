道路狂躁症候群比例上升 I-5路怒一族屢釀事故

（本報訊）夏天即將來臨，由於氣溫上升，加之各地施工路況日益變差，造成原本擁堵在路上的駕駛人煩悶情緒高漲，路怒及激進駕駛導致的交通事故及槍擊事件更是層出不窮。

警方最新數據顯示，在西雅圖地區因交通造成的惡性時間在2018年一年內就上升21%，其中在I-5、I-405及I-90三條高速公路上，路怒一族頻繁出現，激進駕駛屢次慘釀悲劇。

在普吉特灣地區，發生的一些有關路怒的事件包括：

今年4月，林武德（Lynnwood）99號公路上，一名駕駛本田汽車的駕駛人向一名駕駛MINI Cooper的駕駛人開槍，最終在目擊者行車記錄儀的影像幫助下，警方迅速抓捕了開槍的嫌犯。

5月4日，一名摩托車駕駛人由於進入車道時危險駕駛，一輛汽車追趕該駕駛人，並向其投擲垃圾，幾乎將其逼離路面。

2018年4月，一名男子載著自己懷孕的妻子去往工作的路上遇到路怒事件。在其即將下高速公路的時候，另外一輛車的駕駛人猛踩剎車，同時掏出一把槍，對該夫妻所乘車輛連開兩槍，丈夫腿部中彈，所幸妻子無礙。然而，警方卻未能找到開槍的嫌犯。

2018年2月，一名駕駛SUV的60歲左右男子不滿一年輕女子騎摩托車的方式，2人在路邊發生爭執，男子將女子頭部撞向護欄並對其毆打，女子掏出手槍將其擊斃。

此類事件層出不窮，警方表示希望駕駛人能文明駕車，在其他人出現情緒問題時不要激怒對方，以免發生不可挽回的悲劇。