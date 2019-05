道路狂躁症候群比例上升 I-5路怒一族屢釀事故

靜雯博客 如欲參看英文原文請瀏覽:nwasianweekly.com, under the opinion section 投票結果...... 我見到民意調查中,從最高的民主黨總統參選人,到那些不怎麼起眼的人...我算是相當的幸運! 5月3日,20多位民主黨總統參選人中唯一的美籍亞裔楊安澤(Andrew … [繼續閱讀……] about 我見過總統參選人: Joe Biden, Andrew Yang 和 Jay Inslee