鼓勵啟發兒童文藝創作發展 善商辛樹傑新福杯繪畫比賽圓滿成功

（本報訊）西雅圖善商辛樹傑以扶老護幼樂善好施聞名於本地僑商各界，為鼓助與協助推廣兒童文化藝術創作，日前鼎力支持與贊助華盛頓州美中經濟文化發展促進會與中華美術家協會舉辦的新福杯《福滿華州》第五屆繪畫大賽，成績斐然，為本地少年兒童們帶動了一股繪畫創作熱潮。

新福杯繪畫比賽按參賽者的年齡由六歲至十七歲共分三組進行。經由評委推選優秀作品後已於日前在中國海景大酒樓舉行頒奬典禮。當晚優勝者們與家長及社區領袖一同共享了一場文化盛宴，欣賞了本地的小畫家們從生活中取材，透過繪畫美術成為他們的藝術作品。美術跟其他學科不一樣，美術對發展人的智力、情感和人格素養等方面，都起到非常大的作用。在智力方面，學習美術，可以充分提高孩子的觀察力、記憶力、想像力、創造力、實踐力。在情感方面，藝術本身就是一門情感的學科，藝術創作的過程中，特別重視情感的表達，這對於孩子情商塑造，都會起到很大的幫助性作用，更是塑造孩子心優良品質的好方法。

與此同時繪畫也可以成為家庭的親子活動之一。當晚很多獲獎小孩的家長們較諸他們的孩子更緊張與激動，大家紛紛拿著照相機，捕捉自家小孩領奬神聖時刻，見到家長們流露出一副驕傲滿足的表情，充份表現了作為父母的成就與榮譽。無怪辛樹傑先生都攜家人及可愛的孫兒女們一同出席，共享家庭溫馨樂。