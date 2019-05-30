仁人服務社第47屆年度友誼晚宴和慈善拍賣會

仁人服務社 (CISC) 於2019年5月18日在表爾威的威斯汀酒店(Westin Bellevue)慶祝第47屆年度友誼晚宴和拍賣會。該盛會的主題是《創造聯繫》，反映了仁人服務社將大家聚集在一起為移民及其家庭創造成功機會的使命。當晚有華盛頓州檢察官Bob Ferguson及仁人行政主任Michael Itti為大會開幕致辭。晚會慈善拍賣氣氛熱烈，90多份由各界捐贈的物品深受善長歡迎，分別以高價售出。在300位嘉賓出席支持下，成功為仁人服務社籌得19萬元善款。在各贊助商及善長慷慨支持下，是次慈善晚宴的善款將幫助仁人服務社為移民家庭提供更廣泛的社會，家庭，教育，健康和文化服務。表演方面有麥顯輝醒獅團和蘇聯民族舞蹈團 (Ivan-Da-Marya) 為大會作高難度動作演出，贏得全場觀眾熱烈的掌聲。

仁人服務社是於1972年由一群熱心及充滿活力的大學及中學生開展服務的仁人服務社，尊重不同的文化背景，通過創造機會，協助移民及他們的家庭走向成功之路。服務社每年為華盛頓州、金郡及包括西雅圖超過20,000名以華裔為主的移民及難民提供服務。這些服務有助他們克服障礙，幫助他們順利過渡並促進融入社會。仁人目前除西雅圖華埠國際區，還在表爾威市、肯特市(kent)及雷蒙德市(Redmond) 設有服務大眾的辦公室。