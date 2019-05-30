年薪$10萬活在西市 為何仍舊捉襟見肘？

（本報訊）在許多人印象中，年薪10萬美元便可在美國多數城市獲得不錯的生活條件，但這一收入在西雅圖是否能算得上「有錢」呢？GoBankingRates.com網站做出分析，在年薪10萬美元的情況下，西雅圖民眾可以帶回家的薪酬卻並不如想象中那麼多。

網站表示，民眾可以帶回家的收入需扣除稅收及基本生活支出賬單，例如房租、生活用品和食物、駕駛支出及煤水電費等。

雖然西市沒有收入稅，可謂「贏在起跑線上」，但住房及駕駛等基本生活成本遠高於其他大多數城市，這也使得年薪10萬的民眾可以拿回家的錢大打折扣。

10萬美元收入在繳納聯邦收入稅後，平均所剩$78,994.38，西市年均房租為$31,008，在減去這一項後所剩便不足一半。

儘管如此，西雅圖並非生活成本最高的城市。在一些城市中，年薪10萬美元甚至不夠支撐每月基本開銷。西雅圖在各項花費最高的城市中，僅排在第9位。年薪10萬美元的民眾在繳納聯邦收入稅$17,262.50 及其他扣除項後，所剩的淨收入為$78,994.38，減去每年$31,008的房租、$4,765的食物及日用品開學、$1,860.12的煤水電費、$11,812的駕駛費用及$7,530的醫療保健費用後，每年僅剩$22,019。排在西雅圖前面的城市分別為：

8. 波士頓（Boston）：扣除聯邦稅$17,262.50及其他扣除項，年度房租$32,496，食物和日用品$5,245，煤水電費$1,874.64，駕駛費用$8,037及醫療保健$9,234後，年薪10萬美元所剩僅有$17,311。

7. 加州長灘（Long Beach）：扣除聯邦稅$17,262.50及其他扣除項，年度房租$31,776，食物和日用品$3,916，煤水電費$1,760.04，駕駛費用$11,987及醫療保健$7,203後，年薪10萬美元所剩僅有$15,663。

6. 華盛頓特區（Washington DC）：扣除聯邦稅$17,262.50及其他扣除項，年度房租$32,352，食物和日用品$5,652，煤水電費$1,482，駕駛費用$8,921及醫療保健$10,036後，年薪10萬美元所剩僅有$13,904。

5. 聖地亞哥（San Diego）：扣除聯邦稅$17,262.50及其他扣除項，年度房租$32,700，食物和日用品$3,798，煤水電費$1,600.56，駕駛費用$13,927及醫療保健$7,203後，年薪10萬美元所剩僅有$13,077。

4. 洛杉磯（Los Angeles）：扣除聯邦稅$17,262.50及其他扣除項，年度房租$36,996，食物和日用品$4,122，煤水電費$1,765.20，駕駛費用$12,530及醫療保健$7,203後，年薪10萬美元所剩僅有$9,689。

3. 奧克蘭（Oakland）：扣除聯邦稅$17,262.50及其他扣除項，年度房租$38,028，食物和日用品$4,909，煤水電費$1,576.44，駕駛費用$12,141及醫療保健$7,203後，年薪10萬美元所剩僅有$8,448。

2. 聖何塞（San Jose）：扣除聯邦稅$17,262.50及其他扣除項，年度房租$41,676，食物和日用品$4,248，煤水電費$1,475.64，駕駛費用$15,903及醫療保健$7,203後，年薪10萬美元所剩僅有$1,800。

1. 舊金山（San Francisco）：扣除聯邦稅$17,262.50及其他扣除項，年度房租$52,200，食物和日用品$5,361，煤水電費$1,418.76，駕駛費用$8,856及醫療保健$7,203後，若年薪為10萬美元，則每年赤字$2,734。