與日本娃娃的一晚 傳統家庭的男人節和女人節

靜雯博客

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我的電子郵件信箱中出現了一封邀請參加3月10日慶祝日本娃娃節的信函。這是女孩們的活動嗎？我需要抱娃娃嗎？

要參加這個活動，在我的日程安排表中有些緊迫感，但我很快發現了原因，因為在信中附有「……這可能是我們的最後一次。」這句短語。另外在邀請函中引我注目的是關於「美食和美酒」的部份，說實在的我很少只為了去吃一頓美餐而參加活動的，我不喝酒但我喜歡聞能溫暖我心的清酒（sak），所以我回函說：「會去參加。」

玩偶娃娃

抵達Naomi和Yoshi Minegishi的家後，日本娃娃在入口處精心製作的紅色7級樓梯上展出。天皇和天后在展覽的頂部，其次是仕女、宮廷音樂家和武士等，還有其它如鼓、桃子和櫻花樹、樂器、箱子和抽屜等的微型擺設。每個娃娃從頭髮到眼睛再到服飾的細節都巧妙地被製作出來，代表著日本正統皇室的氛圍。

這是O-Hina-Matsuri娃娃節或女孩節的慶祝活動，就像西方風俗的母親節和父親節一樣。這是一個讓整個家庭放下悲傷、不幸或疑慮的機會，通過慶祝少女時代並祝女兒們好運，大家敞開心扉一起歡樂。傳統上，玩偶娃娃在活動結束後被拋入河流或海洋中，惡運也會同時被丟棄。多年來，人們意識到扔掉娃娃是很可惜，畢竟這些娃絓的手工藝是一流的，因此決定在節日後保留存放它們。

在日本陰曆3月3日曾是農曆新年，但在19世紀被稱為日本西化的明治天皇將其改為西曆的3月3日，從那以後日本就採用了西曆。

男孩節是怎麼回事？日本確實會在5月5日舉辦男孩慶祝活動日，Minegishis也收集武士玩偶並展示他們。我的印像是日本人喜歡創造節日，當我在橫濱（Yokohama）時參加了一個煙花節，幾年前在京都（Kyoto）參加了一個櫻花節，這些節日在日本很重要，也許是人們喝酒和穿和服的好機會。

日本娃娃玩偶的歷史可追溯到14世紀，是一種在日本仍然流行的傳統工藝，這些玩偶代表著好運的魅力，也是堅韌不拔的象徵。5年前我去日本時這些娃娃的價格讓我驚訝，從幾百到幾千美元不等。

在Minegishis家其它房間裡還有更多的娃娃，擁有超過80個娃娃和迷你物品，這些藏品是他們家族歷史的一部份，跨越三代和一個多世紀，這些娃娃曾經屬於他們的祖母輩。Naomi表示這些娃娃年代久遠而且脆弱，但對我來說它們看起來仍然新穎且被保存得十分完好。

為什麼要收集娃娃？

只有女性喜歡玩偶，這是不正確的，男性也喜歡它們。

Yoshi說：「這是一個幻想，這些娃娃代表是貴族，是我們仰望的人。我喜歡傳統，喜歡慶祝活動。我有兩個女兒，總有一天她們中的一個將繼承娃娃，但需要有空間存儲它們。」

Naomi和Yoshi毫無疑問是藝術和文化的偉大欣賞者，這對夫婦也是亞洲音樂慶典（Celebrate Asia)的創始人，這是亞洲音樂一年一度的音樂會，也是西雅圖交響樂團成功項目的一部份。

晚餐

Minegishis是親切的主人，餐桌上也擺放著具有美學魅力的幾個娃娃。娃娃、食物和傳家寶手繪漆盤（ hand-painted lacquer plates）的顏色華麗地相互搭配，客人能在思維和心靈上以最大的程度體會並融入這種氛圍。像我這樣的客人喜歡在桌子周圍遊走徘徊，可能比我應該吃的更多。由主廚Hiro Tawara提供的沙拉、鮭魚、牛肉和其它幾道菜都很新鮮味美。每個甜味恰到好處的迷你麻薯，被包裹在一個小禮盒中，一小杯綠茶應該來搭配甜點，可惜沒被準備。然而從各個方面來說，這個晚餐從許多方面來說都是十分完美的。

賓客

男士也被邀請， 許多嘉賓都是我們社區的名人，包括日本總領事山田洋一郎（Yoichiro Yamada），華盛頓大學的Paul Atkins教授講述了娃娃節的歷史。Minegishis每年都舉辦娃娃節活動，Naomi說這可能是他們的最後一次。據我所知挖掘這些娃娃並將他們存儲起來需要花費大量的工作。Yoshi表示拆卸這個擺放娃娃的樓梯，並將玩偶存放在盒子和襯墊中可能需要花上3-4個小時。

我以前從未參加過日本娃娃節。娃娃！你可能認為年長的人不會喜歡娃娃。嘿！我也是個女孩，我一直喜歡孩子般的樂趣和有遊戲感的東西。

童年時我只有一個娃娃，媽媽經常告訴朋友我從不喜歡娃娃，其實是不對的。因為我不打算玩她買給我的娃娃，因此她擔心有一天我可能無法生孩子，這真是太傻的想法。事實是她給我買的是一個其醜無比的洋娃娃，然後把它順手一丟扔在我旁邊。對於一個5歲的孩子來說，娃娃是很重要的玩伴。

此外，我沒有任何人可以玩，如果有機會讓我自己在玩具店選擇一個我要的娃娃，那可能是另一回事。那次後，她以為我不想要娃娃，於是就再也沒給我買過任何玩具。

很少有人知道我最喜歡的消遣之一是在聖誕節期間為朋友的女兒買娃娃和玩具公主，包括白雪公主和睡美人。這是我渴望彌補童年的一種表現，給其他孩子東西替我填補了過去的空虛，會讓我很開心的。

自1月以來我參加了無數晚餐活動，通過作為記者的工作，我的生活變得多樣化。連續兩天我參加並欣賞了文物保護和友誼的活動，首先是在Minegishis 面向普捷灣和奧林匹克山的家；第二天是在一家花哨的市中心酒店吃飯，有6位高管同座，活動是專注於機器人如何推動零售業務。

Minegishis的聚會不僅增強了我的人情味，也增強了我在文化多樣性中進行有意義對話的能量和願景。