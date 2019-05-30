西雅圖丟掉最熱房市頭銜 塔可瑪取而代之

（本報訊）在過去一段時間內，許多人已經發覺西雅圖房市從狂熱的最高點開始降溫，目前已不再是全美最熱房地產市場。然而，「最熱房市」的頭銜雖然易主，卻並未走太遠，塔可瑪市（Tacoma）取代西雅圖，登上榜首。

在線地產網站Redfin最新報導稱，今年春季，塔可瑪市成為美國地產市場最熱門城市。Redfin分析數據發現，在塔可瑪市所有掛牌出售房產中，其中50.2%的房產在兩週內便進入合同成交階段。一般買家在西雅圖平均8天便可尋到合適住房，在全國範圍內用時最短。

在4月21日至5月19日時間段內，塔可瑪售出的房屋中，其中49.7%的房屋成交價格高於賣方最初要價。這一比例僅次於舊金山（San Francisco）、奧克蘭（Oakland）及聖何塞（San Jose）。

Redfin在塔可瑪的代理人Ellen Campion表示：「普通房屋買家已經受夠了西雅圖高昂的房價，主要是因為他們無法與高薪的科技工作者及類似亞馬遜那樣的大型公司主管相抗衡，在競價方面毫無優勢。因此許多買家轉向塔可瑪房市。相比於去年年底，現在購房的價格戰愈打愈烈，也有愈來愈多的房屋售價高於初始要價。這一現象在那些即時入住的待售房屋中體現得更加明顯。」

截至5月第一個星期，塔可瑪市僅剩1.3個月的房屋供給量，遠低於平衡市場下4-6個月的正常供給量。