西雅圖經濟能養活很多高職專才，但卻難找人來做粗活。這不平衡的勞工市場分佈現像其實經已持續了很多年，大家都在猜想，基層工作崗位的勞工那裡跑？

以往一般人都會怪責大麻合法化是罪魁禍首，搶走了很多粗活工，因為種大麻既可以賺快錢，而且舒服。一般澆水修剪工日薪遠勝當廚房洗碗工。但日子久了大麻市場穏定後，各行各業還是找不到基本工人，而且是越來越難找。

西雅圖經已由十五元時薪開始邁向更高薪點了，一些勞動力難求的工種更加至近二十元或以上時薪，但還是無人問津。歸根究底， 工資雖然高，但卻遠不及本地的生活指數高，所以賺來不夠養活自己誰會幹。倒不如去一些生活水平較低的地區生存吧。

以往很多遠郊小埠為了向外找基本勞動工人，除了優薪以外，還會提供食宿或交通接送等福利作為招工亮點。西雅圖的商號們也可能要用回這些招數，反向從鄉鎮運來提供包吃包住的勞工，並在假日送往返原居地休假，看看是否管用。

在暑假來臨之際，校園放假的學生是僱主的期望，雖然祗能充當兩三個月暑期工，但也有望能緩和基層勞工的需求。不過支付最低時薪給予毫無經驗的臨時工除了增加了僱主負擔外，老僱員對技低一等新人都可以與他們同酬，心中不免會有不爽快而影響工作成效。總之當僱主不易為，團隊成員應要理解與通力合作，大家才能保住飯碗。