2019年5月美國政府與華為之間長達十幾年的爭議白熱化，川普政府宣佈國家緊急狀態，下令限制美國企業與華為的交易。美商務部將華為列入出口管制黑名單，其它國家芯片製造業者不敢掉以輕心。

去年8月，澳洲政府以國家安全理由，禁止華為提供5G網絡技術。新西蘭政府同樣去年11月以國家安全為由，阻止無線網絡營運商在5G網絡中使用華為設備。日本在去年12月決定把華為排除在5G建設後。因為讓華為成為市場壟斷者，對任何一個國家來說幾乎是一種自殺行為，因為它正在把關鍵基礎設施交給一個外國政府。

美國為何打擊華為

華為是世界上最大的通訊設備生產商，第二大手機生產商，還是通訊5G技術的全世界領軍公司。華為在5G技術方面，掌握了最多的專利。

今年4月12日，川普在白宮曾有這番講話：「安全的5G網絡將會對關係到美國在21世紀的繁榮和國家安全。5G將改變我們的工作、學習、交流和旅行的方式。將使美國農民更高產、美國製造更有競爭力、美國健康醫療更好更普及。在這樣一個未來極具威力的產業方面，我們不能允許任何國家超越美國。」中美的華為之爭顯示美國希望遏制北京用科技獲得地緣政治霸主地位的企圖。

5G是什麼？

5th generation mobile networks 或5th generation wireless systems，是第五代移動通信技術簡稱5G。是最新一代蜂窩移動通信技術，是4G（LTE-A、WiMax）、3G（UMTS、LTE）和2G（GSM）系統後的延伸。5G的性能目標是高數據速率、減少延遲、節省能源、降低成本、提高系統容量和大規模設備連接。5G的高數據傳輸速率和低延遲被認為在不久的將來會有新的用途。一種應用是實際的虛擬現實和擴增實境。另一種應用是物聯網中快速的機器對機器的交互。例如，道路上車輛中的電腦可以通過5G連續不斷地相互通信，也可以連續不斷地與道路通信。

5G的功能

每一個時代都有一個普遍使用的習慣，這個習慣會跟隨移動網絡的變化而發生改變。曾經有人形容過網絡的使用情況：2G可以看文字，3G可以看圖片，4G可以看視頻。現在在我們剛剛適應了4G網絡的快捷之後，5G的商用也在悄然逼近。

5G主要特點是波長為毫米級，超寬帶，超高速度，超低延時。1G~4G都是著眼於人與人之間更方便快捷的通信，而5G將實現隨時、隨地、萬物互聯，讓人類敢於期待與地球上的萬物通過直播的方式無時差同步參與其中。5G時代，同一基站下的兩個用戶，如果互相進行通信，他們的數據將不再通過基站轉發，而是直接手機到手機。

電競選手最知道，0.5秒的lag可以讓自己從獵人變成獵物；同樣的道理，現在最夯的無人車若只靠4G網路，從發覺前方是懸崖到緊急煞車平均需要25毫秒（等於0.025秒）的反應時間，而藉由5G網路，反應時間可以大幅縮短到1毫秒（0.001秒）。從這點來看，4G到5G，會是生與死的問題。