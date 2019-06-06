凝聚海外家鄉情 西雅圖廣海同鄉會成立

(本報訊）西雅圖廣海同鄉會日前在鯉魚門海鮮酒家舉行成立慶典，廣邀來自中國與美加及墨西哥等地的廣海同鄉會代表見證，並在本地各僑團領袖，社會賢達近五百人的恭賀祝福下，西雅圖社團迎來了一支陣容強大的新力軍。

西雅圖廣海同鄉會在會長馮鳥良領導下，理事成員包括常務副會長陳宜貴、副會長鄭賢杉、李其炎、名譽會長黃勇、顧問李云高、英文秘書Raymond Lee、理事陳伯盛、劉建榮、阮建想、曹長華、陳超杰、曹長褖、李迎順、何崇強與中文秘書鄭敬誠，經由海外(廣海)鄉親聯誼會輪值會長暨美中芝加哥廣海同鄉會會長陳鍚棠主持宣誓（見上圖），並將會章授給馮鳥良會長，此時西雅圖廣海同鄉會正式宣佈成立。

西雅圖廣海同鄉會是名符其實的後起之秀。但卻受到來自各地的同鄉們的支持與鼓勵。美東是美國最早成立廣海同鄉會之地，紐約的同鄉會已有六十二年歷史。西雅圖也特別受到美東紐約前輩林國東先生的開示與推動，以短短一年的時間交流商討，籌備成立事宜，並按步就班仔細安排慶典流程，讓慶典大會主辦得有聲有色。

當天會場佈置與裝置都是經過精心策劃，明顯易見的是安放在酒樓門前的大拱門，氣勢磅礡，吸引到場嘉賓駐足停留拍照留念。大會將這些在中國流行的喜慶裝飾引入西雅圖，讓本地人士大開眼界。而細微如致送給賓客來自中國訂製的襟花與手花，都令大家讚口不絕。

廣海鎮是中國台山的著名僑鄉與重點鎮。自古以來交通發達，是台山最早期的商埠與漁港，被譽為中國古代海上絲綢之路。時至今日更是四通八達，接連高速交通網絡，直達江門、佛山、廣州、珠海與湛江等地。本地廣海同鄉會成立後，在可見的未來，肯定將會為華州與廣海兩地帶來更多互動。