波音737-MAX再陷困境 FAA證實零部件存在缺陷

（本報訊）美國聯邦航空管理局（FAA）6月2日發表聲明披露，波音公司旗下超過300架737-MAX飛機及新一代737飛機的零部件可能存在製造缺陷，要求波音在10天內更換這些零部件。

聲明指出，據波音公司報告，波音737 MAX和波音新一代737上使用的部分前緣縫翼導軌（leading-edge slat track）「可能存在製造缺陷，無法滿足現有法規對強度和耐久性的要求」。

FAA與波音公司聯合調查發現，問題部件可能達到148個，由一家次級供應商製造。全球可能有179架737-MAX和133架新一代737（737 NG）受影響，其中包括在美國投用的33架737-MAX和32架新一代737。新一代737是737系列的第三代飛機，於1997年開始生產。

聲明還說，問題零部件「可能因製造不當而容易出現過早失效或開裂等情況」，儘管前緣縫翼導軌完全失效「可能不會導致飛機墜毀」，但「存在導致飛機在飛行中受到損害的風險」。

波音公司也於當天發佈公告說，某一特定批次的前緣縫翼導軌可能不合格，但尚未收到任何報告反映在飛機存在與之相關的問題。 20架737 MAX和21架新一代737最有可能安裝了問題零部件，為防萬一，建議航空公司額外再檢查159架737 MAX和112架新一代737。一旦發現問題零部件，務必在飛機再次投用前更換。

聯邦航空局表示，他們已提醒國際民航機構注意這一情況並採取必要行動，並將發布一份適航指令，要求波音公司更換問題零部件，而受波及的航空公司須在10天內完成更換。波音公司表示，他們正為客戶準備更換用的零部件，更換工作預計需要一至兩天時間。

前緣縫翼是安裝在機翼前端的狹長小翼，用以提高飛機臨界迎角和增加升力。聯邦航空局和波音公司都未「點名」問題前緣縫翼導軌的供應商。波音尚未接獲任何與這批前緣縫翼導軌相關的使用問題。目前波音正在向客戶發送替換部件，從而在替換工作完成後讓飛機的停場時間降到最低。