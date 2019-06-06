社區對未來《茉莉花開發計劃》的角力之爭

靜雯博客

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5月28日由《國際區特別審查委員會－ISRD》在Hirabyashi Place舉辦了一場稱之為《茉莉花 (Jasmine)開發計劃》的聽證會。這個原址為布殊花園（Bush Garden）的重建計劃，雖然在此次會議上並沒有作出正式決定，但支持和反對兩造都各自卯足勁，敦促他們的支持者現身。

《茉莉花開發計劃》是一個17層的公寓樓項目，位於華埠 614-620 Maynard S. 包括小型零售商、負擔得起的單位公寓，將成為布殊花園物業和附近空置倉庫的整建計劃。這是Vibrant Cities 開發商和創始人黃浩聲(James Wong) 的心血結晶。

作為一名中國移民，黃浩聲在碧近山 (Beacon Hill) 長大，畢業於克利夫蘭高中（Cleveland High School）和華盛頓大學。父親和他都曾在華埠國際區的餐館工作過。黃浩聲曾在已歇業的龍門酒家 (China Gate)和其它中國餐館工作。

支持《茉莉花開發計劃》者認為該重建計劃是加強文化保護，但反對者認為該大樓不是該地區的特色；支持者表示《茉莉花開發計劃》將增強該地區的活力和安全性，反對者批評是高價公寓造成居民購置負擔。另一個雙方都不同意的問題是，在重建中保留哪些布殊花園的物業？

支持者

社區人士彭秋風以「死角」來描述位於美拿大道和蘭街所在地的布殊花園，她表示：「因為沒有居民住在那裡，沒有商家在那 裡經營生意，環境很髒且不衛生。我們老年人出於恐懼和避免犯罪者覬覦，會繞過那一地區或根本很少到那裡去。因為之前有些老年人在那個角落被搶劫了。現在，我聽說曾經在華埠工作過的黃浩聲想在這裡投資。我很興奮。他可以選擇到東區的表爾威市去發展，然而，他選擇回來並回饋社區。」

87歲的彭女士代表參加聽證會的30多位耆老用廣東話發言，他們都穿著白色T裇，T裇上印的口號是：同意《茉莉花開發計劃》－Yes Jasmin。

意識到《Denise Louie 早期兒童中心－DLECC》是由已故的社區領袖及活動家山度士 (Bob Santos) 創立，執行董事 Susan Yang不經常參加很多關於華埠社區發展的會議。她的重點是關注該區兒童、父母和家庭的安全。與她日托中心過街的開發酒店相比，Susan 說她更喜歡《茉莉花開發項目》，因為 Vibrant Cities開發商最關心的是在華埠國際區提供負擔得起的住房和繁榮企業的發展。她表示：「《茉莉花開發計劃》重振了一個未充分利用和不安全的地區，改善我們的社區，特別是那些聲稱他們在自己街區的街道上感覺不安全的老年居民。」

會議中有周英燾託交的由美國西雅圖中華會館（Chong Wa Benevolent Association－CWBA）主席 Kevin Lee 簽署的支持信。周先生本人則認為此計劃是「為移民家庭和企業家創造了『經濟機會』。」他和宇和島屋前董事長Tomio Moriguchi都同意「混合式商業和居民大樓……可以支持本地企業的發展。」周英燾說，中華會館是華州歷史最悠久，規模最大的華埠組織。它是許多華埠宗親組織和俱樂部的傘式組織。

《茉莉花開發計劃》得到了超過25個華埠國際區社區組織的認可，並於5月28日向《國際區特別審查委員會》提交了他們的支持信。之前許多華埠領導人在4月份會面，在康樂酒家組織了對該開發計劃的支持。

反對者

代表 《華美協會－Chinese Americans－簡稱OCA》的 Frank Irigon反對《茉莉花開發計劃》。他表示：「《國際區特別審查委員會》負責保留本地區獨特美籍亞裔的歷史、文化性格。讓我感到痛心的是，大家並不關心社區因該項目提供的公寓和零售空間所造成的可承受性。」Frank表示華美協會和盟友將繼續反對這個項目，直到確保《茉莉花開發計劃》不會造成居民和商家流離失所。華美協會總部設在華府，是一個致力於亞裔美國人在政治、經濟和社會福利的組織。」

InterIm 社區發展協會（ InterIm Community Development Association）的Leslie Morishita 當天沒有機會發言，事後他向西華報投遞了一份聲明：「鑑於歷史和文化意義，我們認為布殊花園建築應該得到保護和恢復。若只是為一個規模如此過大，且與社區背景不相容的計劃讓路，並遭到正在被考慮拆除的命運，這尤其令人沮喪。一旦我們社區的這段歷史消失了，它就會永遠消失。此外

，我們仍然嚴重關注附近流離失所的居民和商家因計劃導至的壓力，這個壓力來自像《茉莉花開發計劃》等大規模投機性的開發，正在加劇此地區的被迫改變。」

Cynthia Brothers of Asian heritage 組織也談到了該項目的承受能力問題，她無法負擔住在新開發的公寓裡，而做生意的人或也會負擔不起。

建築物安全嗎？

因為具歷史價值，社區活躍人士希望保留布殊花園的物業。然而，布殊花園的創始東主Joan Seko表示，即使在20世紀50年代，她的婚禮是在自家餐廳舉行，也不應該再保留此物業，她和她的家人曾經是居住在餐廳樓上的住戶。

Seko給《國際區特別審查委員會》發了一封信，寫道：「我們不應該強迫保護一個有許多結構問題上不安全的建築。我們需要尊重過去，並以無限的可能性擁抱我們的未來。布殊花園餐廳和建築已經為我們的家庭和社區服務了好幾十年。現在是改變的時候……我們應該支持建設。」Seko支持《茉莉花開發項目》。

受僱於《茉莉花開發計劃》的美國DCI建築結構設計顧問公司的結構工程師兼合夥人鍾揚，負責調查該建築物的安全性。在他的報告中指出，布殊花園建於1910年，是一棟帶地下室的單層建築。第二層和第三層在1913年左右堆疊加建。

鍾揚的研究結果表明，柱子和地下室牆腳最初是為一層樓建造的，許多木托樑（joists）不足以支持目前的三層結構。現有的柱腳尺寸僅為其應有的50％。除了防水性能不好外，所有樓層面的濕氣將很多木托樑腐爛……造成托樑的支撐力不足，……。地下室沒有任何額外的加固基礎…是一個非常危險的情況…這就是為什麼餐廳地板踩在上面感覺軟綿而不平整，這是由於托樑損壞和牆腳地基不穩固造成的。

二樓到處都有雨水損壞的地方，地板變得軟綿不堅實。我們不建議任何人在修理前走過樓上的中心區域，這是一個有關性命安全問題。

鍾揚還研究了布殊花園各處的牆壁結構。報告指出，與其他三面相比，西牆處於更好的狀態，……並且可以通過新的背後強力支撐來挽救。東南北三面牆都處於惡劣狀況，破碎和彎曲……以及鬆散的角落。東牆和北牆的延展性較低，會發生脆性破壞，可能導致建築物倒塌和可能的性命損失。

在 Historic Seattle工作的Eugenia Woo 認為布殊花園在華埠國際區並不比其他建築物更糟糕。她說，這座建築可以而且應該得到修葺並供社區使用。

布殊花園不屬於華埠歷史悠久的建築群落，但它毗鄰的華埠國際區則是被指定的歷史街區。

鍾揚表示，與布殊花園相比，隔壁屬於歷史街區一部份的新中央公寓（New Central apartments）的建築條件要好得多。他同時表示：「我對公共安全負責，我必需說實話。」

《國際區特別審查委員會》的角色

西市府於1973年成立《國際區特別審查委員會》，目標是保護該區獨特的美籍亞裔特色，並鼓勵修復住房和以行人為導向型的企業和商家。

在5月28日的會議議程表上，印有「董事會對負擔能力水平或個人租戶沒有管轄權。」的告示條文。委員會的職權範圍是擬議重建和場地主要用途，以及拆除、集成和外觀設計的審議。

當天會議持續了3個多小時。《茉莉花開發計劃》的7名支持者早早報名發言，然後是來自反對的3名發言人。《國際區特別審查委員會》的評論從25分延長了50分鐘。

長時間會議的另一個原因是，支持者和反對者的發言，都是需針對非英語口語進行翻譯的移民。中文發言人就譯者的準確性提出投訴。譯者是由《國際區特別審查委員會》聘請，在一個狀況中，譯者翻譯了一個演講者支持《茉莉花開發計劃》的立場，而他實際上是持反對立場。譯者對兩個組織的官方中文名稱感到困惑：一個是中華會館。但沒有提供華美協會的中文官方名稱。

會議開始時譯者甚至也無法用英語分辨出布殊花園（Bush Garden）和布殊酒店（Bush Hotel）是兩個不同的建築物。Woo 建議未來召開的董事會會議，應該由一名持中立立場的翻譯員擔任。