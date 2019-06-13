柯克蘭地產承建商設龐氏騙局 數十家庭陷入圈套損失數百萬美元

（本報訊）近日，警方宣佈柯克蘭（Kirkland）地區一地產承建商涉嫌欺詐，設下龐氏騙局引投資人上鉤，目前已發現30餘個家庭落入陷阱，總損失高達數百萬美元。隨著調查推進，或許還將發現更多受害者。

涉嫌詐騙的建築商已於6月9日被柯克蘭警方拘捕，由於目前尚未提訴，嫌犯姓名暫未公佈。

身為暢銷書作家的Robert Dugoni目前居住於西市，他也是此次案件中的一名受害者。他表示這場騙局在施工過程中逐漸露出馬腳：「我的妻子和建築商是50多年的好友，他們祖父一代便是朋友。她與建築商相識多年，因為這層關係，我們對他都十分信任。當時他經歷了人生中最困難的一段時間，他的太太生病，所以當我們決定再買一棟房子的時候，我問妻子，為什麼不讓他幫我們呢？我妻子也同意了我的想法。沒人知道（他為什麼那麼做），我只能說出我的情況，我可以告訴你，他對我和我太太所作出的陳述是謊言，他提供給我們的文件也是偽造的。這些造假行為是故意為之，但我無法說出他的動機，也不知道他為何這麼做，更不知是從什麼時候開始的。」

Dugoni表示，嫌疑人稱因為關稅影響，要自己繳納7.5萬美元的抵押金。在繳納抵押金後，嫌疑人給予分包商提供的發票，但是隨後建築項目便失去消息，再無進展。當他們想要放棄項目時，考慮到多年情誼便打消了這個想法。但最終嫌疑人消失並宣佈破產。

所有受害者在6月3日均收到一封來自建築商的郵件，信中寫到：「我們非常遺憾地通知您，由於不可預見的業務困難，我們無法履行我們的義務，不得不被迫關閉業務，我們意圖通過法院監管的破產管理來清算業務。您將收到官方接管人提交的備案通知，並附有說明。 為您所帶來的一切困難，我們真誠地表示抱歉。」

Dugoni在得知事情真相後，為嫌疑人的計謀和騙術感到吃驚。他表示：「他擁有超凡魅力，很聰明且和藹。他從出生便在這個社區內。坦白說，底線是我們非常信任他，因為我們相識已久。我相信很多受騙家庭都有同樣想法。」

目前該案件仍在調查中，越來越多受害者浮出水面，金郡各執法機關都已聯手合作，FBI後續或將介入。