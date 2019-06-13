章瑩穎案嫌犯承認強姦殺人

（本報訊）中國訪問學者章瑩穎在伊利諾州遭綁架致死案，6月12日在伊利諾州皮歐利亞市聯邦法庭進行開案陳詞，辯方律師稱，被告克里斯滕森承認殺害了章瑩穎。

據6月12日媒體報導，檢方花45分鐘描述了章瑩穎死亡前的可怕細節，稱章瑩穎在克里斯滕森（Brendt Christensen）在位於香檳的公寓裡遭到強姦、毆打和斬首。聯邦助理檢察官米勒（Eugene Miller）說，克里斯滕森刺傷了章瑩穎的脖子、切下了她的頭，然後將遺骸丟棄在某個未知地點，事後被告將其公寓與車輛進行清理。檢方表示在克里斯滕森女朋友提供的竊聽錄音中，克里斯滕森描述了令人髮指的作案細節，他自稱章瑩穎是自己手下的第13個受害者，他把自己譬喻成是70年代連環殺人魔泰德邦迪（Ted Bundy）。可惜的是章瑩穎遺體一直沒有找到。

聯邦檢察官尋求法庭判處克里斯滕森死刑的主要論據是，他滿足了幾個死刑的法律標準，包括犯罪過程中謀殺，預謀，以及「令人髮指、殘忍或道德敗壞。 」

如果克里斯滕森被判有罪，法庭將進入量刑階段。由於該案檢方尋求嫌犯死刑，12名陪審團必須再次達成一致意見，決定是否適用死刑。如有一人持不同意見，嫌犯將不被處以死刑。