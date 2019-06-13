150億美元交易達成 Salesforce收購塔普軟件 西雅圖成第二總部

（本報訊） 日前，客戶關係軟件銷售商Salesforce宣佈將以超過150億美元價格，收購全球領先的數據分析平台塔普軟件（Tableau），創造其歷史最高收購紀錄，遠超去年收購MuleSoft所花費的65億美元價格。彭博社稱，此次收購將拓展Salesforce的現有業務，將公司帶入商業智能市場，成為一家通用信息技術公司，更深入探索數據分析領域。

塔普軟件總部位於西雅圖，擁有逾8.6萬名客戶，其中包括電信公司Verizon Communications和在線影片租賃商Netflix等科技巨頭。 Salesforce聯合首席執行官馬克·貝尼奧夫（Marc Benioff）和基思·布洛克（Keith Block）承諾，收購完成後，公司到2023財年每年營收將達到280億美元。

根據收購協議，Salesforce和塔普軟件將以股票交易方式完成收購，塔普軟件的股東將以每股塔普股票兌換1.103股Salesforce股票，對收購價格的估值為每股177.88美元，較塔普上週五收盤價溢價42%。

據彭博社報導，收購完成後，塔普軟件將繼續以西雅圖為公司總部，也將保持其品牌獨立性，在首席執行官Adam Selipsky的領導下，進行獨立運營。貝尼奧夫與分析師在投資者的電話會議上表示：「通過收購塔普，西雅圖將成為Salesforce的第二個總部，如果它願意的話」。