Comcast違反消費者保護法 被判繳納910萬美元罰款

（本報訊）本月6日，金郡（King County）高級法院法官Timothy Bradshaw做出裁定：有線系統公司Comcast在客戶不知情的情況下捆綁簽署保障計劃協議，違反華盛頓州的消費者保護法。責令該公司繳納910萬美元罰款，並退賠受到這項銷售計劃影響的所有客戶。

據悉，這一銷售策略影響到數万Comcast客戶，使得他們每個月的賬單上悄悄的增加了4.99美元的「服務保障計劃」的收費。

Comcast公司為華盛頓州160萬住宅用戶提供有線、電話和網絡服務。受到這一銷售項目影響的客戶接近5萬，其中30,944名客戶在未經同意的情況下被收取費用，另有18,660名客戶未被告知該計劃的實際成本。根據消費者保護法，法官認為，該公司的行為屬於不公平欺騙。

這起訴訟始於2016年12月，該公司相關電信服務早已經停止，轉而向客戶提供新的技術。在訴訟發生之前Comcast曾一度試圖與華州檢察官和解，但是最終雙方還是訴諸法庭。法官裁定該公司需要向華州州府繳納約910萬美元，其中601.4萬美元是罰款，另外307.8萬美元是此案審理的附加費用。除此以外，法官還要求Comcast必須向所有被波及的客戶全額退款。