如何使用表情符號Emojis

表情符號(Emojis/Emoticon)是以文字與符號來傳達心情的方式。它原本只是一種網上次文化，但隨著網際網路和行動電話短信的普及，已經為社會廣泛接受。表情符號用來生動呈現和描摹日常面對面交際中的非言語信息，使雙方如聞其聲，如見其人。

表情符號已經成為新一代對話中不可或缺的元素，一句話加上一個笑臉符號，語氣就大不同。2016年12月，英國首都倫敦一家公司打算聘請一名「表情符號翻譯員」，這是全球第一個與表情符號相關的工種。

如今許多通訊程序（ 特別是即時通訊程序）及論壇開始應用更生動的小圖案（icon）來表示心情，因此20世紀末在英文中有新的詞彙來說明這些表情符號，即將情緒（Emotion）與小圖案（icon）兩個字巧妙地合並，成為新詞“Emoticon”。

1982年9月19日，Scott Fahlman率先於卡內基美隆大學的電腦科學電子佈告欄上使用 🙂 及 🙁 作為表情符號，是表情符號出現於網絡世界的開端。原本以為該次使用紀錄已經無法追溯，卻在20年後，由Jeff Baird從備份磁帶裡找了出來。

表情符號流行之初， 係使用ASCII的可顯示字元，並以轉90度角的方向來模擬人的臉部表情。傳到亞洲國家以後，先是有人改用不轉90度角的模擬方式，閱讀時不用再側著頭。其後又有人添加亞洲文字常見的全形字元，使得表情更為豐富。近年來又出現臉部之外的各體身體表情，表達題材也更加多元。

東方式表情符號不需轉頭就能明白，並且經常包含非拉丁字符。傳統西方式風格的表情符號，均使用標準的 ASCII字元，而且需要偏轉九十度角才能閱讀。例如XD (笑到眼睛瞇起來)及 😀 (微笑)。在 iPhone、iPad和 iPod touch 上都可以輕易的加入表情待號，讓你的訊息更見生動。

怎麼找表情符號鍵盤？

如果看不到表情符號鍵盤，請確定已將其開啟，之後：

1.前往「設定」>「一般」，然後點一下「鍵盤」。

2.點一下「鍵盤」，然後點一下「加入新鍵盤」。

3.點一下「表情符號」。

如何使用？

1 . 在使用標準鍵盤的任何app(例如「郵件」或「訊息」)中找出表情符號鍵盤。只需用手指點一下，就能利用表情符號讓文字生動起來。

2.如要新增表情符號，點一下文字欄位，然後點一下笑臉圖示或地球圖示。

3.使用鍵盤底部的灰色圖示來切換表情符號主題，或者左右滑動檢視更多。點一下時鐘圖示，即可查看你最近用過的表情符號。

4.如要變更特定表情符號的膚色，請長按該表情符號。點一下表情符號，即可加入文字欄位。

如何取代文字

1. 請開啟「訊息」，然後點一下撰寫訊息，開始新訊息或前往現有訊息。

2. 撰寫你的訊息，然後點一下鍵盤上的笑臉圖示或地球圖示。等待文字變成橙色。

3. 點一下橙色文字，然後取代為表情符號。如果你可使用的表情符號超過一個，Quick Reply (快速回覆) 欄位將會顯示可供你選擇的選項。點一下傳送按鈕即可傳送。

4. 如果你想用原來的文字取代表情符號，只需點一下表情符號。