如何最大限度地 發揮運動的好處

靜雯博客

如欲參看英文原文請瀏覽：nwasianweekly.com, under the opinion section

如果你一直在努力減肥，但事與願違，那麼接下來該做些什麼？如果有背部和頸部疼痛的現象，若只是在嘴裡蹦出個「服用止痛藥」，就算解決問題了嗎？如果你的父母像我媽一樣患有帕金森症或老年癡呆症 (Parkinson or Alzheimer)，那麼你老了似乎會被判處死刑嗎？如果在運動後經常感到疲倦，是否暗示你的身體有什麼不對勁了？ 參加健身講座和研究這類話題是我的愛好。朋友經常讚美我健康。我最大的成功在成就了我丈夫。因為自2018年以來，我每天早上都激勵他鍛練身體。他目前身體和精神上都好多了。 我們可以讓鍛練身體變得有趣。例如，在運動時配合使用音樂，會立即照亮對運動的活力。我偶爾會改變舞曲。有一天，我會聽迪斯科（disco）音樂，另一天，我就會去聽甲殼蟲樂隊（Beatles）的樂曲。當和朋友一起徒步或騎自行車時，甚至都不覺得是在鍛練身體。然而通過活動與他人結合，可以鼓勵彼此做更多的鍛練。或者選擇一個美麗的地方鍛練，如海灘、山脈和森林。我每週都去一個不同的公園，以提升了精神，激勵我更多地了解這座城市。我被頭頂上朝天的古樹，及公園裡的小溪和潺潺水聲迷住了。 每天，我在鍛練中加入五項原則，其中許多是我從物理治療師和帕金森病患者鍛練專家Nate Coomer那裡學到的。

5. 要一致性

指的是一致性的癒合康復。由於練習鋼琴的高度錯誤，造成去年我的脖子很疼。家庭醫生說：「你要吃藥解疼嗎？ 」我說：「不用了，謝謝！」我請他給我寫一張便條，這樣我才能看一位物理治療師。

在看兩位不同治療師的兩次治療及運動5個月後，頸部疼痛消失了。他們讓我每種要求的類型運動，每天要做六次。我沒有那麼多時間做到六次，最多一天做四次。兩年前，我有腰痛，治療師教我的那些練習，就像魔法一樣。我的頸部和腰部疼痛很久以前都已經消失。但我仍然在每天早上複習這些動作。

最好每天保持鍛練10至15分鐘，而不是每週集中運動一小時。

有人會說：「我太忙了。有時，我每週鍛練不止一次。」「有時」這個詞聽起來像是不很樂意運動似的。

要知道運動對於保持健康的身體至關重要。如果我一天沒鍛練，就會覺得今天的日子過得不完整。這種精神上的要求讓我覺得鍛練不再是一項苦差事，而是我每天的特權。想想那些身體健康有缺陷的人，他們渴望有能力鍛練，但卻力不從心。對於有胳膊和腿自由行動的我們來說，有幸擁有靈活動作的天賦。運動為我們提供每日燃料，提高我們的能量和免疫系統。為什麼不去勤加鍛練呢！

鍛練身體是一天中最重要的習慣。早上開始就行之，這樣就沒有藉口說沒有時間，想要改在當天晚些時候才做。

運動是我早餐前做的第一件事。一位朋友說，他需要在運動前吃點東西。不妨試喝點蜂蜜和檸檬水或一些果汁。刷完牙齒，喝了一杯熱水後，我就去跳舞。即使我在旅行，也仍堅持為期一週7天的鍛練計劃。如果必需在早上趕飛機，我也先做完運動，然後在飛行途中才吃早餐。

如果你超重，就必需參加為期7天的運動計劃，這樣才能真正達到減肥效果。可以每週從一次開始，逐漸增加到每週三次，四次，五次，直到達成7天都運動的目標。

4. 強度要夠

當劇烈運動時，就會出汗。出汗對我們的幸福至關重要。通過出汗可沖洗掉體內不需要的物質，包括酒精和膽固醇為身體排毒。它也使我們的皮膚恢復活力。不幸的是，無論我在家作多難的運動都很難出汗。不要問我為什麼。一位物理治療師建議我在運動時穿厚外套。穿上大衣兩週後，我是出了一點汗。現在，當我運動時，就會流汗。我不知道是否是因為天氣愈來愈熱，或者我的身體有所改善了。可能是兩者兼而有之。

對於不易出汗的人，請勿在空調房間內鍛練。關掉風扇，這樣在夏天就可以多出點汗。出汗時可以快速減肥。運動時不要忘記喝大量的水，以隨時保持身體的水分。

3. 要大動作

你的鍛練量有多強大？

大多數人在沒有考慮自己的步數或力量大小的情況下運動。每次踢球，揮桿或打擊後會造成什麼影響？如果是走路運動，就要想想會消耗多少能量？走的步伐如果太輕或太短，對身體沒有太大的影響。跑步時，是否需要屏住呼吸？當舉起手臂時，我就會用力打擊出去，好像有人被我一擊而受傷的力度。當我踢腳的時候，我全力以赴，好像我可以踼破一塊石頭。 當呼吸時，我會長時間深吸氣，然後吐氣，讓我的肺充滿大量的氧氣並鍛練我的肺。

如果家裡有一台跑步機那是件不錯的事，可以通過上坡和下坡的指令來挑戰自己，通過這種方式可燃燒更多的卡路里。

2. 速度變化

《紐約時報》的一篇文章建議，當我們騎車或慢跑時，需要在速度上有所不同才能獲得最大的效果。這意味著快速慢跑一英里，然後慢下來幾分鐘，然後再次加速。

有些人喜歡使用應用程序（app)來確保自己遵循一個好的運動程序。我曾經有一個計步器。現在不需要了。因為我知道自己在做什麼，以及能做什麼。在我的腦中，我知道每天都能實現自己的目標。我不需用應用程序去決定我每天喜歡做什麼，這讓我的鍛練變得更加靈活。

1. 挑戰大腦

我朋友的親戚認為，他的生命晚期會患有阿爾茨海默氏症和帕金森病，因為他的父母受到這些疾病的影響。因為我的祖母和母親都患有阿爾茨海默氏症，我可能也有缺陷基因。然而儘管我可能有這個基因，但並沒有困擾我。為什麼？

一項對關於生活在修女院中一群修女的研究發現了一些有趣的結果。在屍檢報告中，一些修女的大腦被阿爾茨海默氏症的澱粉樣蛋白斑塊 (Alzheimer’s amyloid plaques)感染。然而，她們一生中並沒有表現出阿爾茨海默氏症的任何症狀。

華盛頓大學的 Eric Larsen 醫生寫了一本書《開明的老齡化–Enlightened Aging》，解釋阿爾茨海默氏症與韌性有關，你是個什 麼樣的人，你的生活有多活躍是決定得病的因素。即使這些修女有發展阿爾茨海默氏症的風險，但生活態度和方式是造成她們不癡呆的更重要因素。也就是說環境因素可戰勝遺傳因素。

在運動中， 如何挑戰大腦？ 打網球和任何其它類型的團隊運動，將能更多地挑戰大腦。每當大腦遇到新的和不同的事物時， 大腦就會向其他部份發送信號並連接在一起， 這種情形我們稱之為「神經可塑性－neuroplasticity」。無論多大年紀，新的腦細胞都會成長。如果想游泳，就繼續這項運動。但是，應該在一次鍛練中綜合游仰式、狗趴式、龜趴式。或者可以和朋友一起比賽，或者教小孩們游泳。