不要讓腦卒中/中風再次發作

並非所有腦卒中都可以預防，但選擇健康的生活方式，如鍛練、合理飲食、保持健康體重以及治療高血糖、高膽固醇和高血壓等病症，都有助於降低腦卒中復發的風險。 美國約有720 萬腦卒中存活患者，發生過腦卒中的患者很有可能再次發作腦卒中。事實上，每4 例腦卒中存活患者中就有1 例會第二次發作。人們做出大量努力來教育腦卒中存活患者和護理人員如何避免第二次發作，比如由美國卒中協會倡議、Bay Aspirin 在全國範圍內贊助的Together to End Stroke（一起終結腦卒中）。 因為第二次腦卒中的後果會比第一次更加有害，所以識別突發體徵並迅速採取措施至關重要。記住最常見危險體徵的一個簡單方法是記住首字母縮寫F.A.S.T. F–面部下垂，A–手臂無力，S–言語困難，T–馬上撥打911（F–face drooping, A–arm weakness, S–speech difficulty, T–time to call 911)。 與您的醫生討論可以幫助您預防腦卒中的藥物。例如，規律服用阿司匹林或其他預防血栓的藥物有助於降低再發缺血性腦卒中的風險。遵循美國心臟協會和美國卒中協會的“Life’s Simple 7”來實現理想的健康狀況：

請勿吸煙

吸煙會增加您罹患心髒病和腦卒中的風險。為了改善健康和延長壽命，您可以採取的最佳措施之一就是戒煙。如果您準備好只吸最後一支煙，並克服戒煙過程中產生的欲望、衝動和感受，則更有可能永久戒煙。

積極鍛練

一個良好的起始目標是每週至少進行150分鐘的身體鍛練，但如果您不想只流幾滴汗，那就多運動一下。找到您喜歡的鍛煉方式並堅持下去，創造更多機會積極參與日常活動。

健康飲食

健康飲食始於簡單、健康的食物選擇。您不需要停止吃喜歡的食物，只需使用替代品使其更健康。了解在便利店、餐廳、工作場所和其他飲食場所應該尋找什麼食物，這樣您就可以隨時隨地、充滿信心地做出健康且美味的選擇。

保持健康體重

保持健康體重的益處不僅僅是更具活力和穿上尺碼更小的衣物。通過降低體重或保持健康體重，還可以降低您罹患心臟病和腦卒中的風險。降低體重和保持體重沒有訣竅，絕大多數人都是通過改變飲食習慣和增加體育鍛練來成功實現這一目標。

控制膽固醇

血液中含有大量低密度脂蛋白膽固醇（一種有害膽固醇）會造成積垢和血栓，從而誘發心臟病發作或腦卒中。減少脂肪攝入量，特別是減少攝入油炸食物和烘焙食物中常見的反式脂肪，有助於降低您的膽固醇。食用更多含有omega-3脂肪酸的食物（如魚和堅果以及可溶性纖維和乳清蛋白），可幫助控制膽固醇。

管理血壓

未得到控制的高血壓是導致腦卒中的首要原因。在美國1.164億高血壓患者中，血壓得到控制的患者不到一半，大部份患者面臨較高的腦卒中風險。血壓降低20個點就可以將腦卒中致死風險減少一半。

控制血糖

通過管理您的糖尿病並與醫療護理團隊合作，可以降低腦卒中風險。在美國，每兩分鐘就有一名糖尿病成年患者人因腦卒中住院治療。

60歲時，患有2型糖尿病且有腦卒中病史的患者與沒有這兩種情形的患者相比，前者預期壽命縮短12年。

要進一步了解如何預防腦卒中並獲取完整的危險體徵列表，請瀏覽：strokeassociation.org/americanstrokemonth