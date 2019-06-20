健安推出全新支援性住屋護理服務

隨著年齡的增長，我們就要面對接踵而來的轉變，不管是生理上還是心理上。

一位參觀健安耆老居屋的長者說：「我覺得自己變得愈來愈虛弱,更開始遇到前所未有的困難，這就是為什麼我在尋求住屋護理服務的原因。」

健安是大西雅圖華人社區人所共知的長期照護機構，於2014年開始擴建的第一階段，當中包括新建的社區中心和短期復康中心。為了努力創建友好老齡社區，他們即將開放全新的耆老生活輔助居庭及成人家庭護理家園，讓區內的長者擁有更多的住房和醫療保健服務選擇。

健安的耆老居屋總監梁漢倫一直致力於整個建設的前線工作。他表示在過去這一年來有許多老年人和家庭向健安詢問並分享他們對於安老的需求。他說：「隨著我們的身體和記憶的退化，很多人開始擔心自己的健康，擔心未來無法獨自照顧自己。」

他指健安的目標是幫助每個人了解所有的護理選擇，並根據他們的需求提供最好的服務。全新的支援性住屋護理服務包含日常膳食、社交活動、家政服務以及照護服務。「對於那些正在經歷記憶力衰退和身體逐漸虛弱的人來說，選擇住在輔助居庭或護理家園中是非常有幫助的。」

為您的親人找到一個舒適、安全、合適、負擔得起的生活居所不是一件簡單的事。面對要離開自己住了多年的家，搬進一個提供護理和起居服務的環境，對長者自己和家人們都存在各種壓力。而健安也因此而希望能為創建一個人們能稱之為家的地方。梁漢倫指他們去年特地到了密爾沃基精心挑選定制適合長者的家具，並確保它們堅固舒適和易於清潔。他續說，讓入住的老年人樂安居而不是「過日子」是這個服務最著重的其中一環。

除了擁有一個安全的居所之外，大多數有興趣入住的老年人認為他們最需要的就是可負擔得起的護理和為切合文化需要的服務。有一位長者說著：「我很期待認識許多跟我說相同語言的人，也期待住在提供合我口味、有亞洲美食的地方。」

新的耆老居屋位於健安社區中心旁，住戶們可以參加各種健康和社交活動，如EnhanceFitness 鍛練課程和卡拉OK等等。梁漢倫表示，他們還計劃根據每個人的需求提供不同的菜單和日常活動，希望這兩所全新的耆老居屋將幫助老年人安享晚年，並繼續實踐健安自成立時以來服務社區的使命。

在過去的三十多年裡，健安一直擴展其服務通過專業護理、家居照居和社福服務，以滿足社區的不同需求。健安的長期支持者伍俊民說：「我們一家長期以來都不斷的支持健安，但最讓我感動的是那些致力於照顧老年人的專業工作者。隨著耆老居屋的開放，健安就可以服務更多的老年人。知道健安能在安全和關愛的環境中照顧我們的父母和祖父母讓我們感激不盡。」

梁漢倫很高興這個社區能夠完成如此巨大的里程碑，並感謝健安的員工、捐贈者和義工們的付出和努力，幫助老年人安逸地享受晚年生活。

健安耆老生活輔助居庭和陳德堯及鍾麗華伉儷成人家庭護理家園的盛大開幕慶典，將於2019年6月29日上午10點至11點30分舉行。本次活動是向公眾開放。