巴黎航展波音再度道歉 訂單額掛蛋 空客成贏家

（本報訊） 本月17日，兩年一度的「巴黎航展」拉開帷幕。該項盛事往往也是波音（Boeing）及空中客車（Airbus）兩大飛機製造商彼此較勁訂單、新機種的平台，然而因737 MAX接連兩次空難轟動全球，外界預期波音今年成績並不會太理想。

開展首日，波音副總裁廷賽斯（Randy Tinseth）就之前發生的兩起空難再次鄭重道歉，卻仍然未能挽回局面。波音首日訂單成績竟然掛蛋，甚至比預期中更為糟糕，而空客則抱回123架飛機訂單與其他合約，成為此次較量中名副其實的贏家。

波音首席執行官穆倫伯格（Dennis Muilenburg）受訪時，坦言此次航展重點不在於接收新訂單，而是重新獲取客戶和供應商信任，讓737 Max再度啟航。

相較之下，空客推出新型窄體客機A321 XLR，為A321 LR的加長版，也是全球里程最長的單走道窄體客機。飛機租賃公司Air Lease也如先前消息所述，向空客訂下100架總值為110億美元的飛機，包括27架A321 XLR、23架A321 neo和50架A220-300。

空客首席執行官Guillaume Faury預計A321 XLR在2023即年可獲得適航認證，正式升空，屆時該機型需求強勁。Air Lease首席執行官John Plueger則表示認為A321 XLR可以真正替代波音757，且更省油。會成為2023年的熱門機種。

在多重因素影響下，波音過去兩個月內都沒有獲得任何飛機訂單，或難逃再度減產的命運。業內專家表示，波音現在所面臨的危機對員工存在不穩定因素。若持續減產，可能將導致裁員。