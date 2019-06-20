數百家企業反對川普對中國加稅

（本報訊）週一（17日）起，美國貿易代表辦公室（USTR）將就川普政府計劃升級對中國商品關稅舉行為期七天的聽證會，這一計劃正在遭到商界的反對，人們擔憂作為談判砝碼的關稅將對企業本身和消費者構成嚴重影響。

繼對2000億美元中國進口商品加徵關稅後，川普威脅要對另外3000億美元商品徵稅，這些商品避開了此前的美中貿易戰交火。

據了解，美國貿易代表辦公室已收到1600多份關於該計劃的書面評論，絕大多數警告稱，額外的關稅將提高消費者價格，減少美國的就業機會，並影響全美各地公司的生產。

據媒體17日報導，數百家美國企業在聽證會上對川普升級對中國關稅的計劃發動了「猛攻」。當天參加聽證會的企業來自各行各業，他們紛紛表示，除了在中國生產服裝、電子產品和其他消費品外，他們幾乎沒有其他選擇。

「這（加關稅）將成為壓死我們的最後一根稻草。」配件委員會（Accessories Council）的總裁兼首席執行官凱倫•吉伯森說，該委員會的成員包括時裝設計師，珠寶進口商和高檔零售商。

美國服裝和鞋類協會主席赫芬貝（Rick Helfenbein）則表示，「那25%只會打我們自己的頭。」明尼蘇達州嬰兒製品企業Regalo主席弗蘭納裏（Mark Flannery）說，如果將生產轉移到越南的報價比目前中國生產的成本高出50%，而墨西哥的報價則更高於這一水平。

運動鞋生產企業新百倫（New Balance）副主席戈爾曼（Monica Gorman）也在聽證會上表示，關稅「將危及我們公司的整體財務健康，而這將反過來限制我們維持和再投資美國工廠的能力」。

其他在美國擁有製造業務的公司也紛紛表示反對徵收關稅，因為他們依賴中國的零部件，比如照明產品生產商生產的發光二極管零部件。

來自美國製造業、零售商等企業，以及貿易團體的大約320位企業家將在接下來7天的聽證會上出席作證。數十名證人紛紛在口頭和書面證詞中表示，由於其他地區缺乏技能和基礎設施，將業務轉移到其他國家將在數年內不可行。絕大多數企業強烈呼籲，川普不應該對他們的產品加稅。川普政府此前擬議中的關稅範圍包括如手機，筆記本電腦、服裝鞋類、玩具、行李箱、相機、太陽鏡、嬰兒車、樂器、廚房用品等範圍廣泛的產品，引發了大量美國企業的強烈反對。