華埠國際社區健康中心 (ICHS)的PACE計劃

年已80的Guijuan Chen擔心獨自住在華埠國際區的公寓裡。平衡問題使她感到一個人生活不再安全。Guijuan於25年前從中國移民到此。她喜歡住在西雅圖歷史悠久的華埠國際街區，不想搬到養老院或離開她的朋友和社區。

她表示：「住在這裡我感覺更舒適，如果住養老院，就不能經常見到我的朋友。我不會英文無法溝通，到了那裡沒有人會說中文。」最近，Guijuan找到了解決之法。她報名參加了華埠國際社區健康中心（ICHS）的PACE計劃，該計劃將於7月1日在ICHS的松柏樓(Legacy House) 內進行。PACE是一項老年人全包照顧計劃，是一種新的護理模式，可以使老年人遠離醫院和療養院。Guijuan的所有醫療保健將由一個持續溝通的11人團隊代為管理，而不是提供者和服務者間的拼湊組合。它將根據Guijuan 的需要，擬訂獨特的計劃，在家中或在ICHS的PACE計劃下獲得所有或大部份服務，並且還包括所有交通服務。

ICHS下的PACE計劃醫學主任RicTroyer博士說：「PACE計劃是以團隊為基礎，該團隊一起討論入住者及其關注的問題。個性化的團隊制定的護理計劃是一種更加健全的方式來照顧耆老，以幫助每個人實現自我需要的目標。PACE的美妙處在於它包含醫療、社區和長期的護理服務。」

Troyer 博士將與ICHS 松柏樓的PACE計劃中心及資深ICHS醫生Alan Chun博士一起提供初級護理。Chun博士在接下來的6個月裡，將實踐轉變為PACE計劃的內容，他預計許多耆老患者將會效仿。而他剩下的病人也將會得到很好的幫助和照顧。由PACE計劃擁有一支與時俱進嶄露頭角的家庭醫生團隊，其中許多人講廣東話和Toisanese語。

Troyer博士有老年病學的醫學教育背景，Chun博士有多年通過在華埠國際社區健康中心為亞太島民（API）社區提供護理值得信賴的經驗，這是一個強大的二人組合。

他說：「我的病人已經80歲了，有些都90歲仍然獨立生活。隨著年齡的增長和能力的降低，他們留在家裡的風險很大。他們總是說：『我不可能去住在協助生活設施中心(assisted living)，我不可能去住在養老院。』但實際上，隨著年齡的增長， 這些老人的情況會變得更具挑戰性。」

Troyer博士指出，這不僅僅是因為人們不喜歡養老院。而是現在的人往往日子過得更幸福，更健康。家庭對很多人來說很重要。要把這些老人帶出他們的日常生活時，會造成他們在認知上的障礙和混亂。對於一些人來說，社交關係很重要，他們有與鄰居保持安全聯繫的系統方式。如果搬到一個新的地方，就會打破這些聯繫。」

API社區的PACE計劃首席執行官Teresita Batayola將PACE計劃視為非營利性ICHS對承諾照顧API社區長者的下一個步驟。今年早些時候，ICHS從西雅圖華埠國際保護與發展局（SCIDpda）接管了松柏樓，這是一個擁有75個房間的協助生活設施中心。此舉為ICHS健康老齡化和健康計劃鋪平了道路。

PACE計劃除協助生活中心，還有成人日托計劃和Bush Asia Center的每日膳食計劃，這項膳食計劃提供健康的午餐並反映亞洲口味的小吃。工作人員和提供者講多種亞裔語言和方言。團體活動包括打麻將和太極拳。

Batayola說：「ICHS正在加緊努力滿足多元文化和人口老齡化的需求。我們認識到照顧老人的最佳方式是考慮他們全方位的需求，特別是以文化和語言能力的方式提供的服務。」

資格和報名方式

PACE計劃專門針對那些有養老院資格的耆老，他們難以保持獨立生活，並需要日常功能或幫助的人。適用於年齡在55歲以下的殘疾人士，或65歲或以上的老年人，他們居住在PACE計劃服務區，是在PACE計劃服務下安全生活的耆老。符合Medicare和Medicaid者無需支付任何費用。第一步是與資格審核的專家會面。

Troyer博士說：「在完成文書工作後，將與入住者及家人討論PACE計劃，以及是否符合入住耆老的需求。之後，中心將安排家訪，以確定計劃是否需進行修改，整個跨學科團隊作為一個小組要舉行會議，以確定入住者是否可以安全地生活在松柏樓，包括護理時間，何時進入中心以及是否需要經久耐用的醫療設備。」

Troyer博士表示，PACE計劃是具有明顯的優勢。他表示：「我不知道怎麼樣的一個更好的照顧和支持想要住在自己家中的老年人的模式。但通過PACE計劃，護理人員不必獨自思考該怎麼處理難題，因為他們的背後有一個醫療團隊和整個計劃的支持。」

一位退休且有40多年執業經驗的陳醫師，也是一位熱情的支持者。她覺得從該計劃中獲得的重症監護將有助於她更好地控制慢性病，包括高血壓和坐骨神經痛。她可以繼續活躍在她的舞蹈團體中，並在胡進培 (Danny Woo)社區花園裡走動。她說：「PACE提供醫療援助，每週7天，每天24小時提供幫助。我對由我的護理團隊和Troyer博士以及中心管理我的健康狀況的能力充滿信心。」

ICHS下的松柏樓PACE計劃目前正在接受申請。欲了解更多訊息，請致電：206-292-5184。