數家Costco搶劫案頻發 單身女性為主要受害者

（本報訊）警方日前表示，南金郡（King County）大型超市門外搶劫案頻發，多為青少年或年輕男子作案，受害者以單身女性為主。

該類型案件作案手段十分統一，均利用青少年男子進行搶劫。這些男生坐在盜竊來的車中，在大型超市停車場內徘徊並尋找獨自出門購物的女性，一旦鎖定目標便迅速行動，以最快的速度將她們手中的皮包搶走後乘車離開。

其中，位於塔可瑪市（Tacoma）的好市多（Costco）是該類案件發生概率最高的地點，從今年1月起，這一家店面附近便出現了20起搶包事件。另外，塔奇拉市（Tukwila）好市多出現15起案件，卡溫頓(Convington）和費德威（Federal Way）好市多也各出現10起，西雅圖好市多今年共計出現7起。金郡治安官辦公室還表示，好市多雖為此類型案件發生最為頻繁的超市，但Safeway、Fred Meyer及Trader Joe’s等連鎖超市門口也均有相同類型事件發生。

遭到搶劫的一位受害人Wendy向媒體透露案件發生過程，稱今年4月中自己將車停在費德威好市多門口，然後便打電話給女兒，一名少年突然出現將自己推倒在地，並順勢搶走了皮包，飛速乘車離去。當日受害者的信用卡被盜刷4千美元。Wendy女士表示自己不但損失財物，還在被搶劫過程中受傷，肩膀在倒地時出現兩處骨折，無法平躺，不得不在接下來的6週時間內睡在躺椅上。

警方表示，這類案件的作案者行動愈發頻繁且肆無忌憚，提醒獨自出門購物的女性提高警惕。停車後保管好自己的財物，注意觀察周邊情況，在往後備箱裝卸商品時注意鎖好駕駛室車門，防止有人進入。