華州雙倍最低工資 僅夠付二臥獨立屋租金

(本報訊)華盛頓州住房貴是事實，低收入人士要租住房屋越見難。根據全國低收入房舍聯盟日前公佈六月份住房租金報告資料顯示，倘若低收入人士想在華州租住一間二臥室獨立屋，那就得需要多勞才能多得，最低限度要做兩份賺取最低收入的全職，才能支付房租。唯這消費還不包括食用，大家要另作張羅。

原來華州在全國二臥獨立屋租金排行榜中，排行第七位。一個以全職工時收人的家庭戶主要在一個較為理想的住宅區租住獨立屋，大約要花掉百分之三十的工資，他的時薪要接近二十八元才能成事，即是他的年薪要賺取五萬七千七百八十三元才有希望入住一間小小的獨立屋。

按華州都市發展公平市場租金價位統計，兩臥公寓的租金是一千四百四十五元。華州現時的最低時薪是十二元。平均租戶時薪收入是二十點六元。距離租住二臥獨立屋的還差八元。

雖然在西雅圖的最低時薪較華州的高，每小時以十五或十六元計算，租戶平均每小時也是賺二十五元六十一仙，但距離支付二臥獨立屋租金的能力還是有一定差距。西雅圖二臥獨立屋租金約共一千八百九十九元，工人一般時薪達到三十六元五十二仙才能有資格去租獨立屋居住。基本上大家都不願意花費超過收入的百分之三十來付房租。

另外在西雅圖的低收入家庭，戶主平均每週工作八十小時或以上，才能支付一臥單位。目前在金郡以南如塔可瑪地區的租金還可以滿足低收入人士。在塔可瑪賺取時薪二十四元三十三仙就可以應付月租一千二百六十五元的二臥單位。塔可瑪的平均時薪是十五元五十四仙。在華州的第二大城市茨波坎，租金也較相宜，兩臥單位月租八百八十五元，倘若能賺取十七元零二仙時薪者，做兩份工作就有能力支付房租了。

根據數字顯示，在過去三十年來，一般低收入家庭基本上是沒有入住居住條件較理想的房舍。一般工人要每週工作五十至八十小時才有機會安居。