西雅圖兒童醫院現霉菌逾月 決定關閉14間大手術室杜菌

（本報訊）西雅圖兒童醫院Seattle Children”s Hospital自從在五月中發現醫院內潛伏了一種容易誘發肺炎的霉菌「黃麴黴菌」後，雖然已經過一個多月的處理，但還是去之不掉。結果醫院發言人日前宣佈，院內十四間主要大手術室將全面關閉除菌，以保障病患的安全。

「黃麴黴菌」Aspergillus mold被發現分佈在兒童醫院內的器材儲存室及手術室內多時，但卻無法驅散。這種霉菌存在於空氣中，容易被吸入。對於在院內接受手術的體弱病患來說是會很容易被感染而誘發其他高危病症。為防引起大眾恐慌，西雅圖兒童醫院發言人強調，一般人吸入這種霉菌後都不受影響，市民不用驚恐。

西雅圖兒童醫院本來祗關閉四間手術室，但到最後擴展至目前的全面戒備。醫院已被疑受霉菌感染與病患接觸跟進。在本年五月兒童醫院經由外來衛生專業人士評估院內空氣素質時，就開始發現有些問題。他們試圖安裝全新的抽濕系統及消毒方式包括以紫外光去清潔受感染的空間。

目前西雅圖兒童醫院還未有重開手術室的日期。不過在醫院內還是可以處理一些小手術，或是安排到東區表爾威分院進行。另外兒童醫院的醫護人員也可以借用本地其他醫療機構進行醫治病患工作。市民如有任何疑問，請致電206-987-2550查詢。