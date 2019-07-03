EXPEDIA今秋將入駐西雅圖新總部

（本報訊）目前，總部位於表爾威市（Bellevue）的在線旅遊公司Expedia宣佈，由今年10月開始，公司方面會陸續將其工作人員搬往西雅圖因特灣（Interbay) 的新總部辦公樓。

由於大規模的員工即將遷入西市，西雅圖市長杜爾肯（Jenny Durkan）親往Expedia新總部，與其首席執行官Mark Okerstrom共同參觀總部大樓，並就一些民眾擔憂的交通問題進行了深入交談。

市長表示：「由此次阿拉斯加高架橋的拆除工程到其他的城市項目，我們了解到，如果我們可以為民眾提供除開車以外的其他交通選擇。他們都會接受。Expedia學習了這一經驗，他們為員工提供了很廣泛的交通工具選擇，因此他們完全不必開車。」

從10月開始Expedia員工將從數百人開始，逐漸前往西雅圖辦公樓。新辦公樓佔地40英畝，可遠觀西雅圖天際線美景、伊利奧特灣（Elliot Bay）及奧林匹克山（Olympic Mountains）。在部分員工遷入新樓後，新總部建設工作將繼續進行。到明年夏天全部工程竣工後，公司方面4500餘名員工將全部從表爾威撤離。公司及西雅圖市府同時表示，雙方已就總部遷移一事進行了多年的準備和協調，很大程度降低了遷址所帶來的交通擁堵問題。

Expedia方面表示，為了盡量減少員工單獨開車上下班，公司可以為所有員工提供免費巴士卡，提供拼車鼓勵獎金，開放400個單車存放車位，開通擺渡車等。對於執意獨自開車上下班的員工，則對其收取不低於市場價格的停車費，即每日$16。而選擇其他方式上下班的員工，每日可獲得$5的補貼。同時，公司CEO Okerstrom表示，目前員工獨自駕車上下班的比例僅不足40%，已低於大多數公司平均值。

新總部從長遠角度開，可發展為容納8,000員工的新辦公樓，Expedia員工數量有望在未來翻一倍。Okerstrom稱，盡量公司目前無擴展計劃，但新樓的容量可為未來發展提供更加便利的條件。