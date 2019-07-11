華埠國際區女子持槍 遭警方擊中 相關部門展開調查

（本報訊）7月3日，警方收到華埠國際區民眾報警，稱一名女子在街上開槍。警察趕到事發現場後對其進行追捕，並開槍擊中女子肩部。

事發地點位於華埠南積臣街（S Jackson Street）和第十大道（10th AVE）附近，一名疑似無家可歸的女子在街頭持槍並向空中開火，警方趕到現場後迅速將其制服，並在緝捕過程中開槍擊中該女子肩部。女子中槍後被送往港景醫療中心（Harborview Medical Center）進行治療。警方表示嫌犯傷情並不致命，兩名警員在執法過程中也無傷亡。事後，警方公佈當日執法時，兩名警員所佩戴的隨身攝像頭記錄下的視頻短片。從視頻中可看出，該名女子在警察接近時無視執法人員命令，不肯交出武器蹲下。隨後她向警員扔出一個不明物體，後被證實是手槍，在此之前她曾無故開槍5次。

警方開槍後，子彈擊中女子肩部，女子驚呼並脫下衣服，警員以止血帶為其包扎後送醫治療。警方最初表示該女子傷勢無礙，但隨後在醫院治療時卻被列為病危狀態。該名女子將面臨數項罪名起訴，包括襲擊罪及偷竊槍支罪等。

目前警方公佈了嫌犯身份，該女子名為Khamsao Vilaikham，表示正在就該案件進行進一步調查，並試圖瞭解警員在案件中是否存在暴力執法嫌疑。