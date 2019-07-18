巴比倫古城終列入世界遺產

人類記憶的支柱和文明的搖籃

在伊拉克政府爭取36年後，擁有至少4,300年以上歷史的兩河流域巴比倫古城（Babylon），在2019年7月6日獲得聯合國教科文組織（UNESCO）認可列入世界遺產名錄，其中包含其最知名的空中花園。伊國總統Barham Salih難掩興奮地表示，巴比倫古城終於恢復它在歷史上應得的位置。

簡介

巴比倫意為「神之門」。巴比倫古城始建於公元前3000年，最初是一個小村。經五、六個世紀的發展，逐漸興旺。後為古巴比倫王國和新巴比倫王國首都。在此期間，該城先後幾度易主。

在古巴比倫國最出色的國王漢謨拉比死後，巴比倫不斷受到外族的進攻，歷經了500多年戰亂，直到公元前7世紀末，才在尼布甲尼撒領導下，建立了新巴比倫王國。然而，88年後，新巴比倫王國又被波斯人徹底毀滅。

隨著巴比倫王朝的覆滅，顯赫一時的古城巴比倫，也日漸消失在荒草之中了。現古城遺址為新巴比倫王國尼布甲尼撒二世在位時期的巴比倫城，規模極其宏偉壯觀。

花費難以估計

位於幼發拉底河右岸的巴比倫古城是美索不達米亞文明起源處，伊拉克境內的底格里斯與幼發拉底兩河流域更是人類文明的搖籃。在《聖經》所記載的「巴別塔」，也稱為巴比倫塔，以及泥磚築成的廟宇，堪稱是美索不達米亞文明的代表。

不過自1980年代開始，巴比倫就持續受到嚴重破壞，包括伊國前總統海珊（Saddam Hussein）執政期間，為興建宮殿把大部份遺址區域夷為平地；以及在美伊戰爭期間，美國將巴比倫作為軍事基地，更是加劇了破壞情況。也因此，自1983年開始，伊國政府便一直遊說聯合國，將巴比倫列入世界遺產名單之中。

聯合國教科文組織附加條件為遺址必需在2020年2月前完成清理工作。伊拉克自1983年就開始為巴比倫古城遺址申遺，卻因破壞過於嚴重屢遭拒絕，修復和重建花費難以估計。

新巴比倫

在古巴比倫滅亡1000年後才建立。比古巴比倫面積大出很多，包括了敘利亞的絕大部分版圖，成為連接地中海至波斯灣的通道。

新巴比倫在拿波尼度在位時開始走下坡路，在居魯士登基為波斯國王後，就背棄新巴比倫這個同盟，迅速擴張領土，並佔領了巴比倫。隨著波斯人的到來，古代兩河流域併入了波斯帝國的版圖，美索不達米亞文明走完了它3500年的歷程，從此退出了歷史的舞台。

巴別塔

這座塔的規模十分宏大。通天塔建在許多層巨大的高台上，這些高台共有8層，愈高愈小，最上面的高台上建有馬爾杜克神廟。

牆的外沿建有螺旋形的階梯，可以繞塔而上，直達塔頂；塔梯的中腰設有座位，可供歇息。

每層牆體表面都鑲有不同顏色的琉璃磚，最高一層是天藍色琉璃磚。這也是座神廟，四角鑲著黃金，廟內供奉著巴比倫主神馬爾杜克的金像。

該塔是當時巴比倫國內最高的建築，在國內的任何地方都能看到它，人們稱它「通天塔」。也有人稱它是天上諸神前往凡間住所途中的踏腳處，是天路的「驛站」或「旅店」。

空中花園

是在宮殿樓房的頂部砌築成台階式園田，種上花草樹木，以供觀賞。相傳，空中花園是尼布甲尼撤二世為取悅他的妃子修建的。

妃子是米提王齊亞庫薩雷的女兒，她來自山區，適應不了氣候炎熱、缺樹少花的巴比倫的生活環境，因此經常懷念綠水青山、草木繁茂的家鄉。國王為了給她消愁解悶，便模仿她的故鄉風光和當時盛行的宗教建築大神壇造起了這座別具風格的花園建築。

花園最上面建了個大型水槽，通過水管，隨時供給植物適量的水分。有時還用噴水器降人工雨，在花園低洼部分，建有許多房間，從窗戶里可以看到成串滴落的水簾，即使在炎炎盛夏，也非常涼爽。