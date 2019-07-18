父親教練教出世界排名居第29的謝淑薇 打法詭異刁鑽難對付

謝淑薇（1986年1月4日－），出生於臺灣新竹市，在高雄市成長，現居臺北市。她是臺灣女子職業網球選手，臺灣第一個大滿貫賽事得主、兩座大滿貫女子雙打冠軍得主。在5歲時開始網球生涯，11歲時參加14歲級東亞巡迴賽在單打與雙打獲得雙料冠軍。1998年獲選為國手，2001年轉入職業比賽。

2018年澳洲網球公開賽女子單打，於第二輪擊敗當時世界排名第三並曾奪得兩座大滿貫單打冠軍的第3種子穆古魯扎，創下生涯擊敗最高位種子的個人紀錄。第三輪再擊敗曾高居世界第二的第26種子。目前謝淑薇在世界排名居第29。

瘋狂的父親

打從5歲開始練球，謝淑薇最想走到的地方便是四大公開賽，那也是她的教練父親謝子龍最想要的舞台。10多年前，謝子龍便說：「我一直在等我的孩子拿到四大公開賽冠軍的那一天，我就可以上台高歌一曲。」但也坦承：「謝淑薇打冠軍前，我們家好像處在黎明前的黑暗，什麼時候天亮不曉得，只覺得特別黑暗。」

謝家的黑夜是從20多年前開始的。謝子龍本來是新竹台汽司機，家裡7個小孩，食指浩繁，除了本業，他又開鑰匙店、沖印店，兼做婚禮錄影，收入還不錯。他有點運動天賦，但他的悲劇性也源自於此，39歲迷上網球後，他堅信自己的小孩必能打進四大公開賽 ，索性辭掉工作，結束營業，在沒有固定收入的情況下，全力投入7名子女的訓練工作。

他從台汽退下來時只領了30萬元，長年帶孩子出國參賽，機票和食宿就像滾雪球，一下子就花光積蓄，連老婆都不能理解他的瘋狂，19年前離婚了。

黑暗的日子

謝淑薇曾描述過去的苦日子：「球場到處可見空的寶特瓶，爸爸會叫我們撿去換錢。我不好意思撿，就叫弟弟撿，弟弟又叫妹妹去撿。我們怕人家看到，一撿到瓶子就趕快塞到球拍袋裡，一天大概可以撿個幾十塊錢。」

謝淑薇記憶裡最黑暗的一段是11歲時，謝家班南下高雄練球近兩年，沒想到全家人賴以移動的箱型車被偷了，車貸還要繳4年，房租也付不出來，全家只好睡在從朋友那裡借來的老舊二手車裡，日常盥洗全在球場解決。

謝淑薇說起一段她與貧困對搏的經驗：「有一次到北海道，付完機票錢只剩1600多元日幣，要過一個禮拜。那時我也沒有信用卡，飯店錢先欠著，必需打到冠亞軍才夠付。那時 候，我每天起床光吃一碗泡麵，接著去單打，打完去拿球場準備的餅乾、香蕉吃。下午打雙打，回飯店馬上睡，才能忘記飢餓，再等隔天的泡麵吃。我這個人就是這樣，走一步看 一步嘛！」說著說著，她笑了，黝黑的臉透著淺褐色的雀斑，一嘴白牙。

女兒奪冠後，謝子龍忙到好幾天沒吃沒睡了。他說：「網球有致命吸引力，打球曬得要死，出國錢花得要死，輸球鬱卒得要死，贏球又歡喜得要死…。」 謝淑薇從小和爸爸感情親密。

出國到處參賽，除了沒錢吃飯，她也經常沒錢住宿，只好去找其他選手拜託讓她睡地板。有些台灣選手甚至還要跟她要「地板出租費」。現在看來，過去那些挫折似乎是為了把她 打磨得更完全。

謝淑薇有幾年時間跟本放棄打球，但經歷了種種新事物，她才發現自己心裡想打球的念頭是命運早早落下的種子，已經隨著時間抽長發芽。

非主流打法

本年2月在杜拜女網錦標賽四強賽中，謝淑薇先盛後衰，三盤不敵捷克第2種子Petra Kvitova，無緣冠軍賽。但Kvitova賽後也坦言謝淑薇很難對付。

Kvitova表示，「這是場很難打得比賽，她沒有給我任何輕鬆得分的機會。第一盤真的很艱難，很高興能在第二盤扳回一城。第一盤後段我打得並不好。」

談及謝淑薇，這位捷克的前球后Pliskova直言表示，謝淑薇球風刁鑽難以對付，「去年她在溫網就擊敗過很厲害的選手，我記得她打敗了SimonaHalep。若是給她機會，她勢必會變得更加危險。」

謝淑薇除了單打，雙打成績也相當不賴，Pliskova說，「她很會打網前，很會打一些和別人不一樣的球，但我不會讓她有太多主動權。」

面對謝淑薇的詭異打法，Kvitova說，自己到球場上先有準備，「妳不會知道會面對什麼，對方會往哪擊球，如何回擊或是她不會，會失誤或打出致勝球。」

Kvitova提到，「謝淑薇也很喜歡打很多邊線球，這和其他對手比賽時不常發生。當然，對手必需身心都做好準備，重心放低。這也是我必需做的事情。我有時候會用上網截擊，否則我會一直和她對抽。很高興上網截擊有效。」

Kvitova曾在2016年於家中被歹徒襲擊，造成持拍的黃金左手五根手指肌腱受傷、還有兩根手指神經受損，然而她東山再起，今年初在澳網拿下亞軍，堪稱網壇不死鳥。Kvitova受訪時不敢小覷地表示：「謝淑薇理解比賽的能力非常、非常好，這就是她難打的原因，她移位出色，一旦讓她站在好的擊球點，我實在打不出致勝球。有時候我真的不懂她為什麼能打出那些球，實在很有趣。謝淑薇真的有夠難打！」