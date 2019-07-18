西雅圖警長在剛過去的週末面對三宗市區槍擊及持刀傷人案後召開媒體招待會時表示，西雅圖警方人力薄弱，無法招架；言下之意是市民要自保了。

近期西雅圖市治安開始令人有點擔憂。雖然每一宗傷人案件還不算是轟轟烈烈的嚴重大案，但發生頻率高並涉及死傷及動用槍械兇器；最糟糕的是犯罪者行為是無意識抽樣行兇，這些罪犯隱藏在大眾身旁，難以辨認。市民無法估計會在何時何地發生危機，情況令人防不勝防好不安全。

身為納稅人的市民在付出後卻得不到完善的保安照顧， 警長被問及增加人力資源時，她也未能回答並詳列西雅圖究竟需要增添保護市民的警員人數。似乎有口難言，與警察公會的合約談不拉攏也不好談，好的警員漸漸流失離隊；身為警隊之首變成無兵司令，所以才會有一個城市在不到三個小時內發生三宗罪案就叫吃不消了。警察公會與警隊產生的矛盾不應該以市民的利益及安全作為扺銷。

警長沒法解決的事情就推到西雅圖市最高領導人市長身上來。但市長也未必能馬上施以援手，一層推一層的官僚作風倒霉的最終又是星斗市民。似乎要自保安全，就要自己加強警覺及靠點運氣。足不出戶也未必能擋走惡運，有時災禍也會敲門來的。

市民不論在家還是外出都要提高警覺，隨時具備危機意識。緊急時還是要致電911，雖然未必有效，但謹記多打無妨，務求令警方收到你的強烈求救訊息。