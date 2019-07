General Dynamics 主席兼首席執行長 及在國防領域中的高級女性領導者

本文作者:化嘉

Phebe Novakovic是美國軍事工業綜合體中最具影響力但最不露面的領導者之一。這可能跟她曾經在中央情報局工作的習慣有關。

她很少與新聞媒體互動。即使被《財富--Fortune Magazine》雜誌評選為「全球最具影響力女性」的名單,這個讓一些高管垂涎三尺的宣傳機會, 仍被拒絕了採訪要求。

但在2019年5月波士頓學院卡羅爾管理學院(Boston College’s Carroll School of Management) 的一次討論會中,她提出了她迄今為止關於國家安全職業發展道路的一些最廣泛的評論。

她說:「你可以比敵人摧毀你更快地摧毀自己。而且通常偉大的帝國是從內而外的被摧毀。」但並沒有明說她認為誰對應這些分歧負責。

她同時表示:「我非常愛國。我為此感到自豪。我認為我們需要就愛國主義和共同價值觀的重要性進行更多的全國對話。」

她把自己通往通用動力公司的最高職位描述為「有點破壞性……按照許多人的標準。」

背景

Phebe Novakovic 是General Dynamics的主席兼首席執行長。

Novakovic是塞爾維亞(Serbian)後裔。1979年畢業於馬薩諸塞州北安普頓的史密斯學院(Smith College in Northampton, Massachusetts),並於1988年獲得賓夕法尼亞州費城賓夕法尼亞大學沃頓商學院(Wharton School of the University of Pennsylvania)的工商管理碩士。

從1997年到2001年,她在美國國防部中央情報局工作工作。於2001年加入通用動力公司(General Dynamics)。於2012年成為總裁兼首席運營長,收入為6,887,772美元。自2013年1月起,她一直擔任通用動力公司董事會主席兼首席執行長。2014年收入為1899萬美元,其中大部份是公司股權。自2010年以來,她一直擔任雅培實驗室(Abbott Laboratories)的董事會成員。她的年基本工資158萬美元,2018年加上一些補助金的總額達2,070萬美元。

在國防領域中的女性領導者

她也是美國國防工業高層新一輪性別多元化的一部份。在2012年,美國五大防務承包商全都是由男性掌舵,現在他們中有四名女性擔任主管。

當Marillyn Hewson 成為洛克希德馬丁公司(Lockheed Martin)的首席執行官時,Phebe Novakovic成了通用動力公司的掌舵人。波音公司於2016年任命Leanne Caret為其國防業務首席執行官,而Kathy Warden去年在Northrop Grumman公司擔任最高職位。

此外五角大廈的頂級武器購買者之一是Textron系統的前任首席執行長Ellen Lord。

Heather Wilson過去擔任兩年的空軍部長,在今年3月初宣佈辭職。川普總統提名接替她的是Barbara Barrett,她是Aeropace公司的前董事會主席。