信調公司艾可飛洩露身份信息 達成$7億美元和解

（本報訊） 7月22日，美國信用報告機構艾可飛（Equifax）以7億美元的價格達成和解協議，結束因重大數據洩露事件引發的調查和訴訟。 2017年9月，艾可飛稱其遭受網絡攻擊，導致近1.5億美國人的個人身份信息洩露。

艾可飛是美國3大信貸機構之一，收集並保存了全球超過8億消費者和超過8,800萬家企業的信息。此案中，艾可飛與美國消費者金融保護局（Consumer Financial Protection Bureau，CFPB）、聯邦貿易委員會（FTC）、48個州、哥倫比亞特區和波多黎各政府達成了和解。上述監管機構和政府部門表示，如果美國格魯吉亞北區聯邦地方法院批准，該和解協議將要求艾可飛建立一個4.25億美元的消費者基金，用於向消費者提供貨幣救濟，並向美國消費者金融保護局支付1億美元的民事罰款和其他救濟。

消費者可以通過網上申請或郵件向和解管理方提出索賠，有資格者能為其時間和金錢損失獲得高達20,000美元的賠款。比如，消費者在個人身份信息洩露後，為了保護自己身份信息和地址不被盜用花費的時間，可以以25美元一小時進行索賠，上限為20小時。

受影響的消費者還將有資格獲得至少10年的免費信用監控和至少7年的免費身份信息恢復服務。在12月31日開始的12個月內，他們還可以申請最多6份免費的艾可飛書面信用報告。

自2017年9月艾可飛披露了黑客入侵其系統，並獲取了消費者姓名、社安號碼、出生日期和地址等身份信息以來，艾可飛一直籠罩在陰​​雲之中。上述黑客入侵是有史以來最大規模的消費者數據洩露，暴露了美國最大的信用報告機構之一的巨大安全漏洞。這一泄露事件也顯示出，消費者對其個人數據及其數據分享的情況幾乎無法控制。