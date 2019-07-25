去投票！ 一切掌握在你手中 七類不可取的候選人

靜雯博客

如欲參看英文原文請瀏覽：nwasianweekly.com, under the opinion section

有句諺語「男人會忘記，但不會原諒」；「女人會原諒，但不會忘記」。

遣感的是，作為選民我，具備了這兩種性別的特徵：對公職候選人我是不會忘記，也不會原諒他/她所做的事。西華報在本期刊出的選舉特文中，並未支持本年初選的候選人，但在大選中我們將為某些候選人背書。

我不會告訴各位在這次選舉中要投誰的票，但我會與你們分享一些那些不符合我原則的選舉技巧。讀者可以訂定自己的淘汰標準。

在西雅圖市議會8月6日的初選中，要勝出成為市議員是非常艱難的，因為有7個席位的候選人超過50人角逐。但是，如果各位想改變城市未來的走向和發展，這將是投票的好時機。選民要研究所有候選人的背景、紀錄和個性，然後挑選出理想的候選人是很費時的。各位可能並不總能找到最佳人選，然而可以找到候選人一些不良的線索，然後去從名單中淘汰。如果同意候選人的資格和政見，可能仍然無法作出決定，因為一些候選人說著同樣的事，並複製其他人的平台和內容。即使各位不是西雅圖人，也可以用我的標準，來選擇你所居城市的候選人，如表爾威市、西塔市，雷蒙市和科克蘭市（Bellevue, SeaTac, Redmond, Kirkland）。以下是我認為不可選的七類候選人：

1.不願傾聽的

傾聽是要求政治人物有同理心和輕重分寸的考核。他們明白故事總有另一面。如果不考核或聽取所有事實，並試圖從不同方面獲得有價值的意見，就不能做出正確的決定和判斷。

我們不需要心胸狹隘、自負、不接受別人意見，或如 Kshama Sawant 這樣的議員，她永遠沒時間與選民見面，尤有甚者是那些拒絕與他們意見或看法相左的選民們會面的議員。不聽選民心聲的候選人，大家就要用選票趕走他們。

因為不願去傾聽，選民就無法告知候選人他們的訴求，大家可以從一些現任議員們當中去驗證。他們哪些是會關注你的問題，他們哪些會聽取選民們的訴求。如果常注意新聞的人，就會知道有些議會成員願傾聽的能力，已展現在他們的血液中。如果去參加候選人的論壇，或與積極參與政治的人交談，他們會立刻告訴你，在市議會裡哪個市議員不願與大眾見面，包括那些你不支持的議員。

僅僅因為某人的政見與你不同，並不意味著他們是你的敵人。反對者也可以提供令人耳目一新的想法。畢竟，沒有人能解決西雅圖面臨的所有問題。

當我採訪候選人時，若他們的開場白中說，傾聽是至關重要的，我就馬上記下他這個優點。不要害怕去與這樣的候選人交談，同時會驚訝的發現，候選人往往渴望與這些潛在的選民們交談。

2.不能與他人好好合作的

如果要在兩名候選人之間做出決定，可以與候選人的支持者交談，並詢問他/她是否能與其他人合作。與人合作的能力反映了候選人的願景，成熟度和技能。如果候選人不尊重他人或不能與人相處，就無法完成任務。我們不能再付出代價選出像Kshama Sawant 這樣以恐嚇，發脾氣，侮辱他人，對待選民就像對待在外面遛的狗似的議會成員。

我欽佩那些為自己的錯誤能勇於道歉的政治人物。能認識到自己的缺陷，並知道這不是弱者的表現，是優雅和力量的集大成。

3.不了解亞裔社區的

對社區有足夠的了解，會給候選人帶來加分。候選人是否能與亞裔社區成員合作？當他/她當選後，是否願意僱用美籍亞裔員工？

候選人願意給你支持他的亞裔者名單，並與支持者交談，找出候選人的真實情況，找出大家為什麼要去認可這位候選人的原因。

4.譁眾取寵的

令人震驚的是， 兩名西雅圖議會成員Lisa Herbold和Teresa Mosqueda曾飛往紐約， 去作證反對亞馬遜（Amazon）公司考慮在紐約州建第二總部一事。假設是紐約市議員來西雅圖，並告訴西雅圖人應該和誰做生意？不知他們會是個什麼感受？ Herbold今年正角逐連任。這種譁眾取寵的行為不僅不合適而且不專業。

多年前， 一些西雅圖市議會官員甚至想通過制裁某些國家的政策，來介入外交事務。西雅圖不是聯邦政府。做點務實有利於西市的事，要知道西雅圖在國際政治方面的影響力不大。

市議會成員的工作是首先專注於所屬城市的事務，如解決無家可歸的危機、改善公共安全、確保包括水和街道在內的清潔環境、修復道路、發展充滿活力的經濟，建設良好的交通系統和其他宜民宜居的條件。市議員所做的一切都必需專注於改善我們的城市，以及西雅圖人的生活質量。

5.不良投票記錄的

當星巴克創始人Howard Schultz 宣佈他有興趣競選美國總統時，《西雅圖時報》專欄作家Danny Westneat 揭露了Howard 糟糕的投票紀錄。很多人很難支持作為領導者，不履行最基本的公民義務－投票方面樹立榜樣。

大多數人沒有時間檢查所有候選人的投票記錄。但如果各位無法在兩位優秀候選人之間做出決定，可以在KingCounty Elections 辦公室查看誰擁有最佳投票記錄。這些都是公共信息。

對未來政治職位感興趣的雄心勃勃的年輕人來說，這也是一個教訓。你可以為過去做的一些事有顧慮，找出各種藉口搪塞，但你不可能撒謊或隱藏自己的投票歷史。

6.沒履行完任期的

在第3選區，前西雅圖學校董事會(SSB)成員Zachary Dewolf辭去了他的席位，因為他要競選市議員，這比學校董事會職位更有影響力且能獲得更高的薪水。市議員的年薪超過129,000美元，而學校董事會成員最多只能拿到年薪4,800美元。他可能會否認這是他追求更高職位的真正動機。

我很難接受那些對孩子做出承諾，然後放棄孩子的人。兩年前他就不應該去競選學校董事會一職。有些時候，我可以接受有充分理由沒做完任期的公職人員。但Zachary的作法，很明顯的是想得到牧場更見豐美的另一片綠草地。

7.在公眾前不當言行的

如果你經常在議會會議上向公眾演講，包括自己的同事，你應該是一個什麼樣品質的公務員？在新聞發佈會上，有市議員竟在會議上聲稱西雅圖一名警察是「兇手」，西雅圖警察局已經很難招募新警員。在掌握所有事實之前，卻將他指責為殺人犯，是無濟於事，也不公平的。

所有議會過程都被錄像，選民可以看到哪位議員經常欺負其他人。只要去谷歌 (google)上查一查，大家就會知道我的意思了。七類不可取的候選人去投票！一切掌握在你手中

8月6日，只有用你珍貴的選票， 來決定你所在的西雅圖、表爾威、科克蘭、岸線、雷蒙、連頓（Kirkland , Shoreline, Redmond, Renton)和其它城市的命運。去投票！一切掌握在你手中。