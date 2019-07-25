西雅圖會取消圖書館借書 逾期罰款嗎？

圖書館借書逾期免付罰款（Fine-Free）的議題，在美國逐漸被討論。立論者認為：圖書館服務是一項社會服務，是一個社會企業（Social Enterprise）而非營利產業，經營者不應該讓讀者在「罰款」和「麵包」上做抉擇。不少使用者不是不願意來還書，而是迫於生計，沒辦法來處理圖書逾期的問題，圖書館該考慮運用比較寬容的措施，增加使用者對圖書館的利用。認為罰款不是圖書館收入的重要來源。罰款對圖書館的收入而言是杯水車薪的，停止收取罰款也不會影響到圖書館的經營。

為何要罰款

美國圖書館協會會長Julie Todaro表示，圖書館逾期罰款的金額其實不高，但是我們中的許多人都清晰地記得年少時家長的告誡。圖書館逾期罰款或許是大家在年少時面對的第一個，也是唯一一個懲罰性質的外部壓力。圖書館制定逾期未還罰款制度，並不是為了羞辱、懲罰用戶或是從用戶身上賺錢。罰款是對用戶直接而善意的提醒，以便最大限度地發揮書籍的作用。

Julie表示，向逾期未還的用戶收取罰款，不只是因為他們佔用了這些書。購置丟失或被盜的書籍，將浪費圖書館的大量資源。圖書館不但要花錢買書，還需承擔重新購書過程中昂貴的人力成本。因此，罰款的設置為用戶提供了經濟動機，有助於減少圖書館的外部成本。罰款及服務收費對於公共圖書館來說不值一提，罰款收入對運營成本的貢獻不到1%，而執行罰款制度本身也是一項開支。

Julie認為，除了增加運營成本，圖書館的基本職能也會因用戶長期借書不還而受到破壞。經營圖書館不是為了盈利，甚至不指望盈虧平衡。經營圖書館不可能產生大筆回報，只會不斷虧錢。如果公共圖書館完全不需要納稅人的資助， 那它與書店有何區別？

一名圖書館員的心聲

Nate Cushman是Sno-Isle圖書館Snohomish分部的長期圖書管理員，他幫助8歲的Amelia Steffen和她的媽媽Jamie Steffen學習如何使用和查看圖書館的機器人樂高套裝。西雅圖正在考慮結束圖書館的罰款，這是Sno-Isle 30多年前所做的事情。對於一些人來說，罰款5美元並不是什麼大問題。對於其他人來說，這可能是個大問題。

作為一名圖書管理員，25年來Nate Cushman從未指控過期罰款。這不是因為Cushman是一個好人（雖然他是）。不是因為他的顧客總是按時歸還他們的書（他們沒有）。這是因為他在Sno-Isle圖書館度過了他的整個職業生涯，幾十年前就取消了逾期罰款。他認為罰款可以阻止人們使用圖書館，特別是窮人。消除此類費用現在已成為大城市的趨勢。

Cushman表示，對於一些人來說，罰款5美元並不是什麼大問題。對於其他人來說，這可能是個大問題。在沒有罰款的環境中工作會使每次互動都變得更好，這是對彼此的解放。

西雅圖圖書館對逾期罰款的措施

西雅圖公共圖書館對借閱書籍和DVD的逾期罰款是每天25美分，每件物品罰款可高達8美元；欠15美元的顧客被禁止再次借閱圖書；欠25美元的顧客，他們所欠的金額將被發送到收款機構，由他們來向顧客索要。

西雅圖8月6日初選徵稅提案

將取消圖書逾期罰款引發辯論

為了讓更多的人，特別是低收入的窮人使用圖書館，許多大城市如華盛頓特區、鹽湖城、巴爾的摩和其它城市的公共圖書館開始取消過期還書罰款。西雅圖公共圖書館也打算實施這一方案。

金郡將於8月6日舉行初選及特別選舉。由市長鄧肯（Jenny Durkan）提出，西雅圖新的7年徵稅提案資金是2.19億美元，並由市議會審議。新的徵稅提案將取代現有的2019年底就要到期的稅收。新的徵稅對中值房屋的所有者將徵收每月7美元的費用，這些徵收的資金將使用在對西雅圖公共圖書館的服務與維持項目，增加營業時間和翻新分支機構等。其中800萬美元將用於取代罰款收入，但計劃廢除逾期收費卻引發了一些公眾辯論。

來自Ballard 的選民Erika Engelhardt寫信給市長和市議會反對稅收增加的改變，認為這是缺乏責任感。他說他不想因為有人無法歸還所借的書，而要他為此付出更多的稅。該徵稅的支持者指出，延遲收費帶來的收入比以前少。傳統觀點認為，罰款會促使顧客按時歸還物品。但是，其它圖書館系統已經看到停止罰款卻使人們使用圖書館的數量增加而沒有什麼負面影響。

一些圖書館對逾期免罰款作法

為了讓讀者可以更準時地歸還他們逾期的圖書，目前免付罰款（Fine-Free）的公共圖書館系統，他們的作法是：

◆當書籍到期時，透過「簡訊」和「電子郵件」發送頻繁的提醒。

◆建立「自動續借」制度，如果被借書的書籍沒有人預約，它將辦理自動續借。

◆超過一定的期限，通常是30天或60天。則會由政府要求「強制賠償」圖書，或由讀者「提供物資」抵免罰款。

◆每個圖書館系統對免付罰款（Fine-Free）的適用對像亦不盡相同，有的免付罰款政策只限定在18歲以下的兒童及青少年，還有62歲以上的老人。

◆一般來說，免付罰款政策僅限於圖書、視聽資料、有聲書等物件。如果是借用館際互借或其他設備（VR、WiFi 分享器、Notebook、Tablet… ）逾期，或是圖書、資料的損壞，都還是需要照價賠償。