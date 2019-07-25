西雅圖市政府極力希望在二Ｏ三Ｏ年打造一個零交通傷亡意外城市。不過可能會事與願違，因為西雅圖市內的交通意外年年增加，今年光是上半年發生的個案，就打破了自二Ｏ一Ｏ年以來的所有交通意外數字紀錄。

其實不要發生交通意外經已不容易，還要不帶傷亡，這對一個氣勢如虹，被科技事業推動發展得如日方中的西雅圖來說是有一點難。試看在西雅圖市的道路上，汽車流量與行人踪影也越來越多，但道路卻沒有太大增幅。

雖然市政府交通部門用盡各種方法，鼓勵市民以共渡方式來往西雅圖與其他地區，減少單獨自駕，但在未來十年內看似祗會越見車多人多，要求交通流量變少似乎不切實際。

交通部門要求不發生交通意外並不是減少使用交通工具就可以達到效果的。行人與駕駛人士的素質與對使用道路權利的尊重與風度是決定因素之一。以往西雅圖駕駛者都非常有風度，老遠看見行人過路就會把車停下來禮讓一番。今時今日，人的耐性也被分秒必爭的觀念同化，真正禮讓的駕駛者越來越少。西雅圖更因為多了一大堆單車客，單輪電動車、摩輪與行人及駕駛人士共用道路而變成爭路用，雖然還不常見到不相容的情況，但走避的險象場面卻明顯增加了。

利用減車、減速、嚴懲或機器監察路道使用者來改善交通意外雖然有效，但教育還是挺重要的。二者兼施最終能為西雅圖路道安全全面加分。