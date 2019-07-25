在8月6日即將舉行的初選中，金郡選民將有機會參加四項投票，總共有218名候選人，包括競選市議會，市長，學校董事會和跨越特區的候選人。以下是選票上所有亞裔美國人和太平洋島民候選人的情況：

西雅圖港務局

第2號專員席位

Preeti Shridhar

(206) 452-6008

preetiforport@gmail.com

www.preetiforport.com

從小到大，Preeti一直夢想着一個可以為公眾服務的地方，以回饋我的社區。2 7 年前，她帶著一個行李箱和一筆獎學金來到美國抵達了金郡。隨着搬到了伍德迪威爾（Woodinville），為西雅圖和連頓（Renton）市工作，致力於改善這個地區的生活品質。她將繼續保持作為一名港務局專員的服務傳統。確保該地區保持競爭力，讓每個人都分享我們的經濟繁榮；潮漲船必被帶高一樣，Preeti會很努力培訓和再培訓工人，同時確保公平的薪資和良好的工作情況。

西雅圖港務局

第2號專員席位

Sam Cho

(425) 780-7776

sam@electsamcho.com

www.electsamcho.com

作為經西雅圖港口進入美國的移民兒子，參選是因為想要一個為人民服務的港口。西塔機場的擁堵和安檢長龍不能讓人民滿意。Sam的首要任務是促進公平的經濟增長，積極應對氣候變化，提高港口的透明度和問責制，以及制止人口和勞動力販運。隨著港口的擴展，必需考慮到鄰里居民的關切，降低碳排放，並向可持續能源轉型。Sam目前是一名從事直接與港務局合作的貿易和出口的小企業主。

布萊恩(Burien)市

第6號議會席位

Sofia Aragon

(206) 778-2891

sofiaforburien@gmail.com

www.sofi aforburien.org

Sofia表示布萊恩一直是個安居樂業的好地方，她想讓它保持現狀。作為一名護士，她將從減少無家可歸者和增加可負擔得起的住房開始，打造一個健康、包容和安全的布萊恩。努力透過增加住房附近的公共交通，在市中心開發混合用途專案，並為民生服務提供充足的資金，努力讓布萊恩的生活可負擔得起。並透過與地區合作夥伴、企業和非營利組織合作，優先發展長期住房，確保公平的住房法律，改善精神健康和藥物治療來努力減少無家可歸的現象。努力爭取養家薪酬的工作，減少小企業的障礙，優先解決公共安全，招募新企業，為女性和有色人種增加工作機會。

湖林公園(Lake Forest Park)市

第6號議會席位

Tracy Furutani

(206) 922-8124

tracy@tracyforlfp.com

www.tracyforlfp.org

Tracy喜歡湖林公園（Lake Forest Park）的一點是，只需看看穀歌地圖就能看到它：是華盛頓湖北端的綠點。作為一名小企業老闆，Tracy 敏銳地瞭解到稅收和法規的影響，並希望保持湖林公園市政府不做過多干預。作為一名工會積極份子，他在困難的情況下談判和達成共識的經驗，作為一名教師，他知道清晰溝通和問責制的重要性，並且努力把這些品質帶到湖林公園市社區的角色中。

選民想看到湖林公園保持綠色，如果要對這個城市過去幾年裏採取的促進增長的方向感到憂慮，想讓綠湖公園市在全郡和地區議題中發揮更積極的作用，請支持Tracy。

西雅圖市

議會第3號選區

Kshama Sawant

(206) 486-0099

VoteSawant@gmail.com

www.KshamaSawant.org

Sawant利用在市政廳的兩個任期來幫助建立強大的工人運動。在面對激烈的企業反對時贏得了歷史性的勝利。Sawant很自豪自己透過與工會、社區組織和基層活動家的聯盟，幫助西雅圖成為第一個贏得$15最低薪資的主要城市。從那時起，她就聯合各種運動，為保障可負擔得起住房和服務贏得了數千萬元的資金；還參與了一些具有里程碑意義的租客權益法的制定。將哥倫布日改為土著居民日，為女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別以及酷兒（LGBTQ）服務獲得了關鍵融資，保護了Showbox，並幫助面臨被驅逐的租客贏得了我市首筆法律支援資金。

西雅圖市

議會第3號選區

Ami Nguyen

(206) 225-4671

info@electami.com

www.electami.com

Ami是越南難民的女兒， 依靠住房補貼和公共教育生活。成長經歷和作為一名公眾辯護律師的工作教會了她同情心和責任感的重要性。Ami競選西雅圖市議會議員是因為人民需要確保在市政廳通過的政策能夠改善我西市。作為候選人，Ami不會接受任何企業資助，因為她代表的是人民。她要處理的是無家可歸危機，社區安全和一個較為負擔得起的西雅圖需要為所有收入水準的勞動家庭開發可負擔得起的交通和托兒服務選擇。我支援城市為困難學校提供綜合服務。在財務上西市需要更明智地使用擁有的資金，以及獲取郡和州對本地問題的資助。為所有收入水平和各行各業的居民制訂改善西市的政策。

西雅圖市

議會第7號選區

Naveed Jamali

(425) 954-3286

naveed@naveedforseattle.com

www.NaveedForSeattle.com

Naveed Jamali是美國海軍情報官員、電腦程式設計師、前MSNBC情報分析員。他是第一代美國人， 也是移民的兒子，父母供書教學讓子女讀完了大學，建立了一家成功的小企業，並教會了他教育、毅力和公共服務的價值觀。Naveed將他的職業生涯奉獻給了服務。作為一名平民，他因與聯邦調查局合作打擊俄羅斯情報而獲得了前聯邦調查局局長Robert Mueller的表彰。作為一名海軍軍官，Naveed因在颶風Sandy過後領導救援和應對任務而榮獲紐約州人道主義獎章（Humanitarian Medal）。Naveed希望能繼續擔任西雅圖市議會第7號區代表來服務民眾。建設更美好城市的新領導層。難題以聰明的解決方案去處理。

岸線(Shoreline)市

第4號議會席位

David Chen

(206) 402-7637

david@electdavidchen.com

www.electdavidchen.com

David是CRISTA牧師團體總法律顧問和CCO。作為一名在Echo Lake 的終身居民、岸峰（Shorecrest）的畢業生和三個孩子的父親，David深知岸線（Shoreline）最大的資產和挑戰。作為幫助數以千計的無家可歸家庭獲得永久住房的地方大型非營利組織願景之家（Vision House）的董事會主席，知道如何解決無家可歸和住房負擔能力的危機。他會優先考慮將更多元化的商業帶到岸線。瞭解如何通過增加接受早期教育的機會、改善公園、照明設施、人行道、停車場、社區聚集地方和公共交通選擇，來吸引小企業。用新穎的、可行的方法來解決岸線久拖未決的問題了。他將為一個更加可持續、可負擔得起和公平的未來而努力。

岸線(Shoreline)市

第4號議會席位

Doris Fujioka McConnell

(206) 940-1365

Doris@reelectdorismcconnell.com

www.reelectdorismcconnell.com

Doris為岸線服務了幾十年：由於我對Syre遊樂場和議會青少年禮物運動（Council’s Teen Gift Drive）的貢獻，兩次獲得金橡子獎。2008年，Doris透過罷免在職者贏得了市議會席位。自此以後，她在整個金郡建立了數百個與專業人士的關係。服務是她人生中最美好的經歷之一。作為副市長，投入時間來保護我鄰里區、公園和公共設施。根據她的商業經驗，瞭解甚麼能創造成功。作為多個家長教師協會組織的主席和財務主管，瞭解預算和建立新計劃流程的重要性。經驗和可信任的領導能力是至關重要，確保在展望未來時，岸線仍給大家當年愛上它的那種感覺。這次是Doris競選，她相信選民仍支持她。

肯特（Kent）市

第1號議會席位

Elizabeth T. Peang

(425) 998-6657

ElizabethPeang@outlook.com

Elizabeth表示，很幸運能和大家分享這個多元化而美麗的城市。她尋求機會做出積極改變。作為三個學齡兒童的家長，她有動力為目前及未來的居民將肯特建成一個更美好的地方。她認為缺乏可負擔得起的住房和犯罪率上升是社區成功的障礙。她的首要任務就是帶領議會向能夠帶來長期可持續資金解決方案的商業策略邁進。Elizabeth具有包容性的領導風格，並且在行為健康、可負擔護理註冊、家庭住房倡導、以及幫助指引兒童和家庭使用收養系統方面有著多年的專業經驗。

肯特（Kent）市

第3號議會席位

Hira Singh Bhullar

(253) 656-0012

electhira@gmail.com

www.electhira.org

Hira是星巴克咖啡公司資深軟件工程師。他很自豪地稱肯特為家，並熱衷於讓肯特市成為一個更適合居住，工作和養育家庭的地方。Hira在製造業，物流，銷售和教育等行業擁有23年的專業經驗，他志願將自己的才能服務於肯特青少年與家庭服務部，肯特基督教男青年會，學校基金會，日出扶輪社及金郡退伍軍人等組織。他認為最重要的，無論面臨什麼樣的挑戰，能夠運用他作為社區領由的經驗來幫助肯特市，為每個人變得更加強大。認為肯特需要良好的交通基礎設施，關注環保，並繼續努力減少無家可歸問題。公共安全是重中之重，使用新技術可以改善服務。

表爾威（Bellevue）市

第1號議會席位

Holly Zhang

(425) 577-7253

vote4hollyzhang@gmail.com

www.votehollyzhang.com

45歲的Holly Zhang年輕且活力，是位成功的表爾威女商人。她藉著投入時間，精力和領導能力建立了一個成的企業，為表爾威經濟提供了就業機會並做出貢獻。在社區參與方面更是有目共睹。此外，她多年來領導無數次的慈善活動，使全州眾醫院受益。Holly會帶來新穎皂意見，以進一步加強表爾威，成為強大家庭和教育進步動議案的有力倡導者。她尋求安全的鄰里區和預防犯活動，改善交通選擇，以減少交通堵塞，承擔財政銋，以及住房的務實決方案。

表爾威（Bellevue）市

第5號議會席位

Janice Zahn

(425) 200-5525

janicezahn8@gmail.com

www.janicezahn.org

表爾威（Bellevue ） 市議會議員。Janice競選連任是因為財政負責、以人為本和可行的解決方案很重要。作為一名25年居民、第一代移民和媽媽的她，將繼續以誠信、包容和創新來指導表爾威市，並成為表爾威的聲音。作為表爾威市的議員，在社區、商業活動和鄰里區聚會上都保持着聯繫。聽到了大家的關注，探索了新的想法及發展了夥伴關係。Janice倡導對公共安全（警察和消防）、基礎設施和鄰里區（強化項目）進行策略投資。

表爾威（Bellevue）市

第5號議會席位

JD Yu

(206) 771-5577

jd.yu@jd4bellevue.org

www.jd4bellevue.org

JD是T-Mobile電話公司的首席工程師系統設計師，表爾威多元化諮詢網絡成員。J D認為表爾威是一個充滿巨大潛力、追求卓越、有遠見和目標的美好城市。應採取一切步驟去提高居民的生活質素和促進經濟發展。需要負責任和值得信賴的領導者，以正確的方式完成正確的事，而他就是這樣的領導者。作為一名系統設計師，JD負責技術決策和風險，而且在解決方案交付方面發揮領導作用。他相信技術可以使表爾威成為一個智慧城市。JD 對財務有很好的瞭解，這讓他能夠評估政府支出的財務效率。並認為社會責任是他生活中的重要部份。

表爾威（Bellevue）市

第7號議會席位

Marguerite Ye

(425) 272-5325

info@margieforbellevue.com

作為一名服務於整個地區多間企業的經驗豐富項目經理和質量保證專家，Marguerite已經做好了獨特的準備，來應對這個不斷發展、充滿活力城市所面對的挑戰。通過提出恰當的問題，聯繫利益相關者，促進解決方案，可以更好地服務表爾威（Bellevue）的人民、小企業和多元化的社區。Marguerite為自己在表爾威多元化顧問委員會的服務感到自豪，幫助市領導層在社區之間建立信任，尋求和重視鄰居的意見，並接納各種各樣的觀點。作為一名母親和Youthlink大學的教授，Marguerite親身參與創造一個繁榮、健康、多元化和充滿活力的表爾威，不僅是為現在，也是為了子孫後代。

第400號麻沙島（Mercer Island）校區

第5號董事席位

Linhui Hao

(206) 214-5569

drhao2019@gmail.com

https://linhui.us/

Lin給校董會帶來多樣化視角和強大的科學、技術、工程及數學（STEM）和教育背景。學生和優質教學仍然是麻沙島（Mercer Island）校區追求卓越的核心。L i n既有分析能力，又具備社區關係，能夠制訂出解決方案，以及作出艱難的決策，並獲得社區支持。作為一名科學家，她關注問題，並與團隊成員一起制訂出經過充分研究的解決方案。隨著社區變得更加多元化，Lin在學校和社區之間架起了橋樑。Lin的志願服務貫穿了整個在校經歷：麻沙島學校基金會董事會秘書；輔導學生中文和輔導數學團隊；管弦樂隊的財務主管和在場監護人；她是麻沙島華人協會的創辦人和董事會成員。

第400號麻沙島（Mercer Island）校區

第5號董事席位

Tam Dinh

(206) 696-1866

elect.tamdinh@gmail.com

www.tamdinh.info

Tam 認為兒童是麻沙島的核心。作為有三個男孩在麻沙島校區就讀的大學行政人員，她對在麻沙島提供一種全面、獨特的教育體驗滿懷熱情。透過包容性的、賦有挑戰性的課程來培養每個孩子的頭腦和心靈，將拓寬他們的世界觀，使他們變得獨立、有動力、有創造力，並準備好為我社會最緊迫的問題找到解決方案。作為一名社會工作者，Tam 在地方和州級從事學生心理健康和自殺預防工作。這讓她準備好滿足學生、家庭、教育工作者和校區日益複雜的需求。她以作為專業教育工作者和社區建設者的背景，將進一步提升麻沙島校區豐富卓越的歷史。以共同建立一種教育文化，來培養基於服務倫理道德的創新者和領導者。